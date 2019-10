Karácsony elnézést kért azoktól, akiket megbántott Wass Albert lenácizásával

„Azt hiszem, hibát követtem el, hogy belementem ebbe a vitába” - mondta szerda este az ATV-ben Karácsony Gergely a Wass Albert-vitáról, amit ő indított el azzal, hogy lenácizta az írót, és amibe október 23-án Orbán Viktor is beszállt. „Tudom, hogy Wass Albert nagyon sokak számára egészen mást jelent, mint nekem. Nagyon sok honfitársunk számára ez egy nagyon megosztó megítélésű irodalmi és politikai múlt.”

„Tulajdonképpen szeretnék azoktól elnézést kérni, akiket ezen keresztül akaratlanul is megbántottam.” Karácsonyt kérdezték a Városliget és a budapesti stadionberuházások ügyéről is, amiket Orbán Viktor kedden a főváros hatáskörébe utalt, és megígérte, hogy ha Budapest vezetői nem akarják a Liget-projektet, az atlétikai világbajnokságot, a kézilabda Európa-bajnokságot, valamint az ezekkel járó stadion- és sportcsarnoképítéseket, akkor nem lesznek ilyenek.

A főpolgármester ezt korábban jó kiindulópontnak nevezte, és stadionügyben azt ígérte, „közvetlenül a budapestiekhez fogunk fordulni, hogy az ő véleményüket képviselhessük a kormánnyal folytatott tárgyalásokon”.

A szerda esti tévéinterjú alapján

ez nem jelenti azt, hogy népszavazást írnának ki a stadionokról, mert ez hónapokat venne igénybe, a kormány pedig sürgeti őket, hogy mihamarabb legyen saját álláspontjuk. A főpolgármester azt mondta, ettől függetlenül biztos benne, hogy a következő években lesz alkalom arra, hogy a „budapestiek népszavazáson alakítsák a város politikáját”.

Amit még nem kezdtek el építeni a Ligetben, az ne is épüljön meg

A Liget-projekt leállítása Karácsony egyik legfontosabb kampánytémája volt, és megválasztása után is arról beszélt: megakadályozná, hogy megépüljenek a Városligetben azok az épületek, amelyeknek még nincs építési engedélye. Rögtön vitába is keveredett a Városliget Zrt-vel, amely állította: minden épületnek van már építési engedélye, a fővárosnak pedig nincs jogi hatásköre a fejlesztések tekintetében. Gulyás Gergely kancelláriaminiszter kedden ehhez képest már arról beszélt, hogy akár torzóként is hátrahagyják az épületeket, amelyek közül a Magyar Innováció Háza és az új Nemzeti Galéria esetében még nem történt semmi.

Karácsony szerdán azt mondta, a projekt leállítása „nyilván nem azt jelenti, hogy vödröket hagyunk magunk után”, és az ügyben „józan kompromisszumokat kell kötni”, de ami még nem épül a Ligetben, azt nem is szabad megépíteni. A főpolgármester szerint a projektnek vannak pozitív részei is, például a játszótér, vagy hogy a park több gondozást kap, mint az elmúlt 30 évben.

A Lokál megy, a megszállási emlékmű viszont nehezebb ügy

Karácsony az interjúban azt ígérte, a BKV napokon belül felbontja a Lokál kiadójával kötött szerződést. Így megszűnhet a kormánypárti lap terjesztése a budapesti megállókban, bár szerinte több mint 100 nap a felmondási idő, amit kénytelenek kivárni.

Az Orbán-kormány által felállított, Szabadság téri megszállási emlékműről azt mondta, „a lelke legmélyéből nem szereti”, de miután megígérték, hogy elbontják, sokan felhívták a figyelmét, hogy