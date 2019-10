A legsúlyosabb londoni ügyvédekkel próbálnak nyomást gyakorolni a Magyarországról kritikusan író nemzetközi lapokra

„(...) a Carter-Ruck Solicitors ügyvédi iroda Magyarország londoni nagykövetsége eseti megbízása alapján járt el a Guardian és a Daily Telegraph cikkei kapcsán 2019 júniusában. A szolgáltatás ellenértéke £2162.26.”

Ezt a külügyminisztérium válaszolta a 444 közérdekű adatkérésére, miután arról érdeklődtünk, milyen kapcsolatban állnak a Carter-Ruck nevű londoni ügyvédi irodával. Azután küldünk levelet a külügynek, hogy több külföldi forrásból hallottunk róla: a kormány (illetve a nagykövetség) egy londoni ügyvédi irodát bízott meg azzal, hogy a vele kritikus nemzetközi lapokra nyomást gyakoroljon.

A médiajogra, azon belül is rágalmazási és sajtóperekre specializált Carter-Ruck a nemzetközi újságírás világában az egyik legrosszabb hírű ügyvédi iroda. Wikipédia oldaluk szerint a Carter-Fuck gúnynéven is emlegetett csapat korábban több alkalommal képviselte például a Szcientológia Egyházat, és igyekeztek nyomást gyakorolni a szcientológusokkal szemben kritikus szerzőkre.

Az ilyen ügyvédi irodák felbérlésének logikája a következők szerint alakul: minden ügyvédi levél, nyomásgyakorlás, felszólítás, peres fenyegetés vagy jogi eljárás erőforrásokat igényel az újságok részéről. A lapok ügyvédeinek, szerkesztőinek és újságíróinak akkor is foglalkoznia kell ezekkel, ha egyébként a kifogás alaptalan. Ennek eredményeként, főleg a kisebb, kevésbé tőkeerős lapok kétszer is meggondolják, hogy bármit írjanak-e olyanokról, akik tudhatóan agresszív ügyvédekkel fenyegetőznek, de az ilyen fellépésnek a nagyobb szereplőkre is hatása lehet.

A 444 a külügy válaszában említetteken (Guardian, Telegraph) kívül tud még egy esetről, amikor Carter-Ruck eljárt egy, a magyar kormányról szóló cikk ügyében. A londoni iroda a Financial Timesnak küldött több levelet egy júliusban megjelent cikk miatt, ami arról szólt, hogy az EU bíróság elé viszi Magyarországot, amiért a hatóságok éheztetni próbálják a menedékkérők egy részét a szerb határon lévő tranzitzónában. Úgy tudjuk a Carter-Ruck első levele után a lap kiegészítette a cikket, és pontosította, hogy kiknek nem adnak enni a magyar hatóságok a tranzitzónában, de továbbra sem használták a magyar kormány által kívánatosnak gondolt terminológiát a tranzitzónában lévő külföldiekkel kapcsolatban.

A Times of Malta október közepén megjelent beszámolója szerint a Carter-Ruck a máltai kormány megbízásából próbálta megfélemlíteni az országban 2017-ben meggyilkolt oknyomozó újságíró, Daphne Caruana Galizia haláláról készülő könyv szerzőit. A lap beszámolója szerint amikor a könyv készítői kérdéseket küldtek különböző máltai politikusoknak, akkor egyenesen a Carter-Rucktól érkezett válasz, ami lényegében arról szólt, hogy a szerzők kérdései rágalmazóak, és egyébként sem biztosítottak elég időt a kormánytagoknak a válaszadásra.

Az újságírók alaptalan pletykákra alapozott, félrevezető kérdéseket tettek fel, a céljuk pedig a kormány lejáratása volt. A kormánynak feladata megvédeni az országot a manipulatív, rágalmazó állításoktól, különösen, amikor azok tervszerűen jönnek elő

- nyilatkozta a Carter-Ruck felbérléséről a máltai miniszterelnök szóvivője.

Előfordult olyan eset is, amikor a Carter-Ruck médiacéget képviselt, így például amikor az Al Jazeera beperelte az egyiptomi kormányt, amiért azok letartóztatták az újságíróikat és ellehetetlenítették a működésüket az országban.



Amikor 2003-ban meghalt a cég alapítója, Peter Carter-Ruck, a Gurdianben egy volt kollégája írt róla nekrológot, amiben többek között az olvasható, hogy a cég tevékenysége dermesztően hat a médiára, és a szólásszabadságra.