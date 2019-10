A brit kormány elfogadta a brexit halasztását

A brit kormány este hivatalosan értesítette az Európai Tanács elnökét arról, hogy elfogadta a brit EU-tagság megszűnésének (brexit) halasztásáról hozott döntést, így biztossá vált, hogy az Egyesült Királyság nem lép ki az EU-ból csütörtökön, a Brexit eddigi határnapján.

Boris Johnson brit kormányfő a londoni parlamentben 2019. október 22-én. Fotó: HO/AFP

A brexit új határideje így 2020. január 31. lett, de ha a brit parlament előbb elfogadja az EU-val kötött, a kilépési feltételeket rögzítő alkut, akkor már idén, november 1-én vagy december 1-én is kiléphet az Egyesült Királyság. Viszont mivel lehet, hogy ott decemberben előre hozott választásokat tartanak, ezért az idei kilépés a kevésbé valószínű, sőt a választás után az is lehet, hogy a jövő évi határidő sem lesz tartható. (via MTI)