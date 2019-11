Gyurcsány egykori miniszterei is beültek fővárosi cégekbe

A BKK Zrt. igazgatósági tagjának többek között beválasztották Draskovics Tibor volt pénzügyminisztert. Draskovics Tibor a Népszavának azt mondta, az ellenzéki összefogás pártjai keresték meg, és ő örömmel mondott igent, de még nincs abban a helyzetben, hogy ennél többet mondjon.

Bekerült Körömi Attila volt Jobbik-, majd Fidesz-képviselő is, aki legutóbb momentumosként indult Pécsen az önkormányzati választáson.

A felügyelőbizottságba bekerült Czeglédy Gergő óbudai egyéni képviselő, a helyi MSZP vezetője, akiről a Direkt36 írta azt, hogy kormányközeli üzletemberrel áll kapcsolatban.

Az Index azt írja, a BKV Zrt. felügyelőbizottságába Katona Tamás is befért. A Pénzügyminisztérium volt államtitkára, illetve a KSH elnöke 1995 és 1998 között. 2014 szeptemberétől 2016 júliusáig az MSZP pártigazgatója volt.

A Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. igazgatótanácsába ül Tordai Csaba alkotmányjogász, a Gyurcsány- és a Bajnai-kormányok államtitkára (aki az Átlátszó alapítója is volt, de most otthagyja a lapot) és a DK-s Kolber István, a Gyurcsány-kormány fejlesztési minisztere, a Somogy Megyei Önkormányzat egykori tagja. Bodnár Zoltán, a Liberális Párt 2014-es főpolgármesterjelöltje is a felügyelőbizottságba került.

A Fővárosi Csatornázási Művek igazgatósági tagja lett Atkári János volt SZDSZ-es alpolgármester, a felügyelőbizottság tagja Szabó Zoltán DK-s politikus.

A Fővárosi Vízművek igazgatóságába Józsa István volt MSZP-s képviselő, Magyar György ügyvéd és Boruzs András, a Magyar Liberális Párt alapítója, pártigazgatója került be. (Népszava, Index)