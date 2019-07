Vizsgálni kezdte az EU a kormányközeli üzletember és MSZP-s partnerének üzleteit, amikre a Direkt36 irányította rá a figyelmet

A Czeglédy Gergő óbudai MSZP-elnök egyik vállalkozását is magában foglaló konzorcium tavaly augusztusban nyerte el azt a 36,2 millió forintos tendert, amely az északkelet-magyarországi csatornafelújítások kommunikációjáról szólt. A megbízás értelmében a győztes cégeknek többek között szórólapokkal, kihelyezett táblákkal és lakossági fórumokkal kell reklámozniuk a beruházásokat.

Ez egyike annak a több mint húsz tendernek, amelyek miatt vizsgálatot indított az Európai Unió csalás elleni hivatala, az OLAF. Ez abból a levélből derül ki, amelyet az OLAF még februárban küldött Hadházy Ákos korábbi LMP-s, jelenleg független parlamenti képviselőnek. A levél nem részletezi, hogy az uniós társfinanszírozással megvalósuló csatornafejlesztési programon belül pontosan milyen tendereket vizsgál az OLAF, de mivel Hadházy Korrupcióinfó nevű oldalán megjelent információkra hivatkozik, így egyértelmű, hogy a kommunikációs pályázatokról van szó.

Hadházy a Direkt36-nak is megerősítette, hogy kifejezetten a csatornaberuházások kommunikációja miatt tett bejelentést az OLAF-nál. A vizsgálat megindításáról szóló levelet is a politikus továbbította a Direkt36-nak.

Az érintett pályázatok többségét egy Várnai Tamás nevű férfi cégei nyerték el. Várnai a Fidesz-közeli gazdasági kör tagja régóta: ő volt az ügyvezetője az első Orbán-kormány idején komoly állami megrendeléseket elnyerő Ezüsthajó Kft.-nek, tavaly decemberig pedig tagja volt a kormánnyal nyíltan szimpatizáló Tv2 igazgatóságának. Várnait az egyik ismerőse korábban úgy írta le, mint aki kapcsolatban van a kormányközeli üzleti kör meghatározó figuráival, köztük Habony Árpád miniszterelnöki főtanácsadóval és Mészáros Lőrinccel, a miniszterelnök gyerekkori barátjával.

Várnai konzorciumi partnereként vagy más győztes cégek alvállalkozójaként a megbízások résztvevője volt az MSZP-s Czeglédy Gergő is (aki nem rokona a csalással gyanúsított szombathelyi Czeglédy Csabának). Hadházy szerint a pályázatokat túlárazták, de az ellenzéki politikus azt is nehezményezte, hogy azok többségére csak egy ajánlattevő jelentkezett.

A Direkt36 tavaly nyáron – még azelőtt, hogy Hadházy felhívta volna a figyelmet a fenti közbeszerzésekre – részletesen foglalkozott az országos politikában kevésbé ismert, de fővárosi körökben befolyásos Czeglédy üzleti tevékenységével. A szocialista politikus cégcsoportja az elmúlt években jellemzően konzorciumok tagjaként kapott megrendeléseket állami és önkormányzati cégektől. Czeglédy üzleti partnerei között volt Várnain kívül Boros Attila, a letelepedésikötvény-program egyik meghatározó szereplője is. Czeglédy vállalkozása egy közpénzből megvalósuló beruházás során Mészáros Lőrinc cégével is dolgozott együtt.



Az OLAF sajtóosztálya megkeresésünkre megerősítette, hogy valóban vizsgálatot folytatnak. Ezen kívül azonban semmilyen további részletet nem elárultak el. Mindössze annyit tettek hozzá, hogy a vizsgálat ténye még nem jelenti azt, hogy az érintett szervezetek szabálytalanságot követtek volna el.

Czeglédy azt közölte, hogy nem tud az OLAF vizsgálatáról, Hadházy ellen azonban feljelentést tett rágalmazás miatt. Nehezményezte, hogy miközben segítette Hadházy európai ügyészségi csatlakozásról szóló aláírásgyűjtését, addig a politikus meg sem kereste őt ebben az ügyben. „Hadházy ezzel egyértelműen a Fidesz kapujára játszik” – mondta, arra utalva, hogy szerinte az önkormányzati választások előtt az ellenzéken belüli konfliktus a Fidesz érdeke. Czeglédy azt állította, hogy a két elnyert tenderből a cége 11 millió forinttal részesül, ha elvégezte a 36 hónapos munkát. A bevétel jelentős része szerinte azonban anyag- és bérköltségekre megy el. Az alvállalkozói megbízásokról azt mondta, hogy azok részmunkák, és az egyes tenderek értékének 10 százalékát tehetik ki.

Hadházy azt közölte, hogy nem tud Czeglédy feljelentéséről, de áll elébe. Azt mondta, hogy az MSZP-t a szövetségesének gondolja, de rossz színben tüntetné fel a pártot, ha erre az üzleti kapcsolatra nem hívta volna fel a figyelmet attól tartva, hogy ezt az ügyet nem tudják megfelelelően kezelni. Szerinte az ilyen jellegű kapcsolatokat meg kell szüntetni.

Várnai cége azt közölte, hogy az üzletember jelenleg szabadságon van, de keresni fog minket az ügyben, ez ugyanakkor egyelőre nem történt meg.

Várnai és Czeglédy tarolt

Hadházy egy tavaly novemberi sajtótájékoztatóján beszélt arról, hogy szerinte problémák vannak a csatornafejlesztési projektek marketingjével. Az erről szóló közbeszerzéseket az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. a csatornaberuházások helyszínéül szolgáló önkormányzatokkal közösen bonyolította le. Az állami tulajdonú szervezet többek között csatornázási és hulladékgazdálkodási beruházásokkal foglalkozik uniós programok keretein belül.

Hadházy tizenhét, az ország különböző részein megvalósuló közbeszerzést vizsgált meg. Szerinte a túlárazás ezeknél ötszörös, de akár tízszeres is lehetett. A Korrupcióinfó nevű honlapján az egyik tender esetében be is mutatta, hogy az egyes kommunikációs tevékenységekre a piaci árakhoz képest mennyivel drágább árajánlatot adott a győztes cég. Egy tájékoztató táblát például 550 ezer forintért szállítanak, miközben a politikus szerint ez 35 ezer forintért is beszerezhető lenne.

Még hét további hasonló közbeszerzést találtunk, amelyet Hadházy sajtótájékoztatóját követő hónapokban bonyolítottak le. Az egyes közbeszerzések értéke 20-50 millió forint között mozgott, a 24 tender összértéke pedig 648 millió forintot tett ki.

A pályázatok többségét (24-ből 19-et) Várnai Tamás üzletember résztulajdonában álló cégek nyerték meg. Több tenderben érintett volt Czeglédy Gergő Perfektum PR nevű kft-je is: két esetben Várnai egyik cégével közösen nyertek, öt további közbeszerzésen pedig különböző cégek alvállalkozójaként jelentek meg.

A közbeszerzéseket nyílt, meghívásos eljárással bonyolították le. A pályázaton kizárólag azok vehettek részt, akiknek a tendereket kiíró állami cég megküldte a felhívást. A szabály szerint ezt legalább három szereplőnek kell megküldeni, továbbá azoknak is, akik érdeklődnek a pályázat iránt. Ennek ellenére a 24 tenderből 17-ben mindössze egy-egy ajánlat érkezett. Ezzel kapcsolatban megkerestük a tendereket kiíró NFP Kft.-t, de nem jött válasz a kérdéseinkre.

Állami tenderek hátán

Az MSZP-s politikus és a kormányközeli üzletember kapcsolatára tavaly júliusi cikkünkben hívtuk fel a figyelmet.

Ebből az derült ki, hogy Czeglédy cégcsoportja az elmúlt években látványos növekedést produkált. A cégcsoport közel 870 millió forintnyi közbeszerzést nyert el önállóan indulva. Emellett a Czeglédy-cégek más vállalatokkal együttműködve is jelentkeztek állami és önkormányzati megbízásokra, és konzorciumi partnereikkel közösen 3,9 milliárd forintnyi megrendelést kaptak. A nyilvánosan elérhető adatokból az nem derült ki, hogy Czeglédyék a konzorciumi bevételekből mekkora arányban részesültek, de a politikus cégcsoportja az elmúlt években rendre több száz milliós bevételt produkált.

Korábbi elemzésünk szerint a cégcsoport az elnyert száz pályázat közül 21 esetben indult közösen Várnai valamelyik cégével. Jellemzően környezetvédelmi fejlesztéseknél láttak el kommunikációs feladatokat, ilyen munkát végeztek például a fővárosi önkormányzatnak. Több esetben pedig rendezvényeket szerveztek állami intézményeknek. A rendőrség belső elhárításaként működő Nemzeti Védelmi Szolgálatnak például egy korrupciós esetek nagyobb arányú felderítésével összefüggő rendezvényt kellett megszervezniük.

Czeglédy nem tartozik az MSZP első vonalába, de hosszú politikai múltja van. Korábban a korrupciós ügyekbe belebukó Hagyó Miklós főpolgármester-helyettes titkárságvezetője volt, de a párt belső ügyeit jól ismerő források szerint régóta közeli viszonyt ápol Molnár Zsolttal, az MSZP egyik legbefolyásosabb politikusával. Molnárt korábban több kritika is érte az ellenzéki oldalon azért, mert karrierje során jó kapcsolatokat épített ki a Fidesz egyes képviselőivel.

Czeglédy korábban a Direkt36 megkeresésére tagadta, hogy a jelenlegi rendszer haszonélvezője lenne. Azt írta, hogy Várnait régóta ismeri, de szerinte ő nem tartozik a „NER-lovagok” közé. Közölte azt is, hogy keményen meg kellett dolgoznia a tendergyőzelmekért. Azt állította, hogy mivel számos esetben elutasították az amúgy árban kedvező ajánlatait, ezért többször is csak úgy tudtak nyerni, hogy jogi úton megtámadták a közbeszerzési eredményeket. Szerinte a pártkötődése miatt rengeteg hátrány éri, annak ellenére, hogy a politika csak hobbi a számára.

A cégnyilvántartási adatokhoz az Opten szolgáltatását használtuk.