Trumpnak majdnem összejött Ukrajna megzsarolása

Csak a vakszerencsén múlt, hogy végül nem jött be Donald Trump zsarolása. Az amerikai elnök közvetítőin keresztül, illetve 2019. július 25-i telefonbeszélgetésük során személyesen is jelezte Zelenszkijnek, hogy "szívességet vár tőle". A telefonbeszélgetésben csak utalt rá, hogy az Egyesült Államok "nagyon jó volt Ukrajnához". Közvetítői ennél már direktebbek voltak. Gordon Sondland, akit EU-nagyköveti poszttal jutalmaztak bőkezű kampányadományaiért, a héten váratlanul kiegészítette korábbi vallomását, amiben még tagadta, hogy a hadisegély visszatartásával zsarolták volna Ukrajnát. Felfrissült emlékezete szerint valóban közölte az ukránokkal, hogy a 391 millió dollárnyi segély átutalásának feltétele, hogy az ukrán hatóságok "nyomozást" indítsanak két hajánál fogva előrángatott, légből kapott vádakon alapuló ügyben, melyek "vizsgálata" nagyban segítené Trump újraválasztási kampányát.

Az ukránok kényes helyzetben voltak. Az ország 2014 óta háborúban áll Oroszországgal, így létfontosságú az amerikaiak támogatása. Ebből logikusan következik, hogy az amerikai belpolitikai témákban semlegesnek kell lenniük, érdekükben áll jóban lenni a kormányzó republikánusokkal és a törvényhozás alsó házát uraló demokratákkal is. Viszont már fenyegetően közeli volt szeptember 30., az amerikai költségvetési év vége. Az amerikai szabályok szerint az addig ki nem utalt összegeket a költségvetés maradványaként zárolni kell.

Így hát szeptember elején Zelenszkij tanácsadói végül azt javasolták az újonnan megválasztott elnöknek, hogy adja be a derekát, és a segély megszerzése érdekében jelentse be a Trump által követelt nyomozások elindítását. Szeptember 13-ra le is szerveztek Zelenszkijnek egy interjút a CNN-en Fareed Zakariával, ahol bejelenthette volna ezt.

De mielőtt bejelenthette volna, váratlanul kiszivárgott a hadisegély befagyasztásának híre. És mert Ukrajnának valóban vannak támogatói mindkét pártban, a törvényhozók egységesen háborodtak fel, és követelték a segély befagyasztásának feloldását, amit aztán a kormányzat meg is lépett, váratlanul okafogyottá vált a nyomozások bejelentése. Zelenszkij hivatala pedig gyorsan le is mondta a már leegyeztetett interjút. (Via The New York Times)