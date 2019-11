Erdogan feleségével parádézott, majd fontos pozícióba nevezte ki a drog- és korrupciós ügybe keveredett volt párttársát

Botrányos jelenetek színesítették csütörtökön a kispesti önkormányzat alakuló ülését, főleg akkor, amikor az időközben az MSZP-ből kizárt Lackner Csaba képviselő átvette a megbízólevelét. Az Index beszámolója szerint anyázás, fütyülés, “Add vissza, Csabi”-skandálás és "kokaincsászár"-ozás közben történt meg a hivatalos aktus.



Az, hogy Lackner a körülötte zajló botrány ellenére átvette a megbízólevelét, nem volt meglepetés, mert ezt előre bejelentette a Facebookon. Az viszont annál inkább, hogy a súlyos vádakkal illetett politikust Gajda Péter MSZP-s polgármester fontos közfeladattal bízta meg, amennyiben a Szociális és Lakásügyi Bizottság alelnöki posztjára jelölte majd szavaztatta meg. Az ezt firtató ellenzéki kérdésre Gajda annyit válaszolt, hogy

"ameddig valaki képviselő, addig dolgozzon!"

Fontos hangsúlyozni, hogy Lackner Csabáról eddig nem sikerült semmi terhelőt bebizonyítani, még azt sem, hogy a neki tulajdonított felvéteken tényleg ő szerepel-e, ugyanakkor az is tény, hogy saját eddigi pártja - aminek Gajda ma is tagja - bűnösnek tarthatja, hiszen az MSZP október 29-én kizárta a tagjai közül. Pedig, ha kicsit is hisznek az ártatlanságában, fel is függeszthették volna. Lacknert formailag azért zárták ki, mert a megadott határidőig nem nyilatkozott arról, hogy mit kezd az elnyert mandátumával.

Emlékezetes, hogy az önkormányzati választások előtt olyan hang- és videófelvételekről számolt be a Magyar Nemzet, amiket kispesti szocialisták, köztük állítólag Lackner, beszélgetnek kerületi korrupciós ügyekről. Mármint MSZP-sek által elkövetettekről. Lacknernek tulajdonítottak egy olyan állítást például, hogy Kránitz Krisztián kerületi MSZP-s képviselő és Gajda polgármester milliós pénzeket kaptak volna egy ügyletből.

Az ügyben eddig nem indult büntetőeljárás és az sem bizonyosodott be, hogy a felvételek hitelesek-e és azokon tényleg Lackner hallható-látható-e. (Az egyiken fehér, drognak látszó anyagot aprít bannkártyával valaki.) A vádak ellenére Gajda fölényesen nyerte a polgármester-, míg Lackner saját körzetében a képviselőválasztást.

A kispesti önkormányzat alakuló ülésén előkerült az is, hogy Gajda polgármester csütörtökön délelőtt a kispesti Szivárvány Óvodában fogadta a sokak által háborús bűnösnek tartott török diktátor, Recep Tayyip Erdogan feleségét. Önellentmondásoktól hemzsgő szövegében Gajda előbb azt mondta, hogy csak két nappal korábban tudta meg Emine Erdogan érkezését, hogy rögtön utána arról beszéljen, ez egy majdnem tízéves kapcsolat. Az óvódában elmondása szerint két éve indult egy “nem politikai, hanem kulturális” program, amiben a gyerekek - óvodásokról van szó - “önkéntesen” vesznek részt, Erdogan ehhez adományozott tízmillió forintot.