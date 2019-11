Gyerekeket motoznak meg, terhes nőt vernek a hongkongi rendőrök, de Kína szerint a tüntetők a terroristák

Hat hónapja tartanak a tüntetések Hongkongban, de

az elmúlt pár napban elszabadult a pokol.

Az indulatokat főleg egy 22 éves egyetemista, Chow Tsz-lok halála korbácsolta föl. A diák még november 3-án, az összecsapások közben zuhant egy parkolóház harmadik emeletéről a másodikra. A tüntetők szerint a rendőrség megakadályozta, hogy a mentők időben ellássák és kórházba szállítsák a fiút, aki súlyos fejsérülést szenvedett, és öt nap után, a kórházban belehalt sérüléseibe.

Hétfőn élőben közvetítették, hogy két tüntetőre is éles lőszerrel lőttek a rendőrök. A felkavaró képsorokon látszik, hogy egyiküket hasba lövik, összeesik, és láthatóan erősen vérzik. Bár nyilvánvalóan nagy volt a baj, a rendőrök nem engedték oda a segítséget, sőt, egészen groteszk módon ültették föl a súlyosan megsebesült, ájult férfit. Nem volt nála fegyver, de a rendőrség szerint jogszerűen jártak el, ugyanis a tüntető szerintük társai segítségével próbálta megszerezni a rendőr fegyverét. Közben máshol súlyosan megsérült egy Peking-párti férfi, akit állítólag a tüntetők gyújtottak fel.

A rendőrség teljesen elszabadult, és akcióikról egyre súlyosabb videók kerülnek fel az internetre. Az elmúlt két napban milliók láthatták, ahogy legalább öt rohamrendőr ver egy fiatal nőt, tegnap pedig egy terhes nőt fújtak le paprikasprayvel, majd vittek le a földre.



Helyi idő szerint szerda délben Hong Kong legforgalmasabb üzleti negyedében a tüntetőkkel együtt az utcára tódultak az irodai dolgozók, akik ellen a rendőrség ismét a lehető legagresszívabban lépett fel. Téglák repültek, véletlenszerűen tepertek a földre embereket, ömlött a könnygáz és a paprikaspray.

A rendőrök és egy tüntető Hongkong belvárosában kedden. Fotó: Ng Han Guan/AP

Az erőszakos összecsapások miatt az egyetemeken felfüggesztették az oktatást, a kisiskolásokat hazaküldték, és részben a tömegközlekedés is leállt. A rendőrök behatoltak az egyetemi kampuszokra is, hiába kérték a professzorok, hogy maradjanak távol. Az eddig egyáltalán nem erőszakos diákok a rohamrendőröket téglákkal és Molotov-koktélokkal, íjakkal és saját készítésű fegyverekkel fogadták. A tüntető egyetemisták központja a Chinese University of Hong Kong lett, ami mára valóságos bombagyárrá változott. A legfrissebb hírek szerint legalább 60 diák és újságíró sérült meg a szerdai összecsapásokban.

Egy magyar egyetemista szemével

Olvasónk, aki szeptemberben kezdte a doktori tanulmányait a Hong Kong Polytechnic University-n (PolyU), kedden azt írta, náluk sincs tanítás, emailben, sms-ben értesítették őket, hogy maradjanak otthon, aki pedig a kampusz területén van, várja meg, míg eloszlik a könnygáz és elmennek a rendőrök. Parti Gábor - azután, hogy elaludt a tűz, és befejeződött a rendőrökkel vívott állóháború - bemászott az egyik hátsó barikádon, és készített néhány fotót az állapotokról. „Ez volt tegnap, hétfőn. Ma a City University of Hong Kong ismét ostrom alatt van, és az én egyetememen is van valami rendőri akció” - írta olvasónk.



Szerdán már arról számolt be, hogy kiderült, egész héten nem lesz oktatás náluk. „A nyolcból két egyetem teljesen felfüggesztette/befejezte a tanévet (három hét van hátra). Van ahol a vizsgák is elmaradnak, van ahol átköltöznek online oktatásra. Az egyetemek nagy részén ma is voltak kisebb összecsapások vagy letartóztatások”. Gábor azt írja, „mi itt a szerencsésebbek között vagyunk, néhány másik egyetemen komolyabb harcok vannak. Tegnap óta tart a Chinese University of Hong Kong (CUHK) ostroma, amit csak The Battle of CUHK-ként emlegetnek. Ott szinte háborús állapotok uralkodnak” - írja.

„Én kollégiumban lakok, ma emberek elkezdték elhagyni a kolit meg Hong Kongot bőröndöstül (főleg kínaiak meg koreaiak), mások elkezdtek felvásárolni vizet meg instant tésztát. (...) Az információ a diákok közötti WhatsApp csoportokban terjed, de az iskola is minden nap küld emaileket meg sms-t, hogy ma elmarad minden, és mindenki maradjon otthon, stb. Ma jött az sms, hogy egész héten minden elmarad, ne menjünk a kampusz közelébe. Ezen kívül ma a tanszék és a témavezetőm is küldött üzenetet, hogy mindenkinek a személyes biztonsága a legfontosabb, és vészhelyzet esetén mit lehet tenni, kit lehet hívni. (...) Van egyetem, ahol a külföldi diákokat hazaküldik, meg azt tudom, hogy nálunk a kínaiak nagyon félnek, és ha akarnak, hazamehetnek, aztán valahogy majd lesz”.

Gábor azt írja, az Chinese University of Hong Kong ostroma miatt mindenki nagyon mérges a rendőrökre, és ma este nagy összecsapások várhatóak. „A tüntetőknek és a tüntetéseknek hatalmas a támogatottsága egyébként, a lakosság legnagyobb része segít nekik, ahol tud, a suliba épp autóval viszik az emberek a kaját meg a vizet a bent ragadt/maradt tüntetőknek, a háborús övezetnek számító CUHK-hoz is szállítanak vizet és élelmet csónakkal meg motorral”.

Gábor azt írja, az emberek minden nap ebédidőben kimennek az utcára, hogy kifejezzék szolidaritásukat a tüntetőkkel. „A másik érdekes 'szokás', hogy esténként tízkor a lakosság az ablakon kiáltja világgá a gondját-baját a helyzettel, úgyhogy bizonyos részeken este tízkor rendőrséget szidó kiabálásokat lehet hallani random ablakokból” - írja.

Amit aggasztónak talál, hogy meg nem erősített hírek szerint már kínai katonák tűntek fel hongkongi rendőrségi egyenruhában. Azt írja, néha találnak kínai gumibotot például hongkongi rendőrnél, ami felvet bizonyos kérdéseket.

Háborús állapot az egyetemen. Fotó: Parti Gábor

A helyzet szerdára tényleg pokoli lett, a rendőrök teljesen véletlenszerűen kapcsolnak le embereket az utcán, a földre kényszerítik és megmotozzák őket, aki ellenáll, azt azonnal ütni kezdik. Az egyik videón az iskolába tartó tinédzserek egy csoportját vegzálják, akik még olcsón megússzák a találkozást.

Arról, hogy a rohamrendőrök teljesen elvesztették a kontrollt, rengeteg felvétel tanúskodik, az egyiken egy motoros rendőr szándékosan hajt bele a tömegbe.

A hongkongi vezetés azzal érvel, a tüntetéseknek nincs társadalmi támogatottsága, és a helyieknek nagyon elegük van az életüket megnehezítő tiltakozásokból. A tüntetők eközben egyre kétségbeesettebbek, mert hiába vádolja őket azzal Kína, hogy az egész megmozdulássorozat csupán a nyugat ármánykodása, valójában sehonnan sem kapnak segítséget. A kínai propaganda nagyüzemben gyártja a tvitteket arról, hogy valójában a tüntetők az agresszívak, és hogy a hongkongi állampolgárok nagyon hálásak a rendőröknek, hogy megakadályozzák a további pusztítást. A legfrissebb hírek szerint egyelőre minden iskola zárva marad, és további összecsapások várhatók.

A rendőrség közlése szerint kedd óta 142 embert tartóztattak le, a tüntetések kezdete óta pedig már több mint négyezret. A Pekinget Hongkonggal összekötő hivatal szerdán sokkal határozottabb fellépést sürgetett a tüntetők ellen, és azt kérték a hongkongi kormányzattól, tegyenek meg minden szükséges lépést a rend helyreállítására. A tiltakozókat terroristáknak nevezték, és közölték, szerintük a város a szakadék szélén áll. A hivatal azt kéri, „tartóztassák le a bűnözőket és súlyos büntetést mérjenek rájuk erőszakos cselekedeteikért”.

A tiltakozást eredetileg a kiadatási törvény módosítását célzó tervezet váltotta ki, de időközben általános tüntetés lett a Hongkongot vezető, Peking-párti kormányzattal szemben.