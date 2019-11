Saját sisakjával csapta le az ellenfél irányítóját

Az amerikai foci kemény sport, nem véletlenül hordanak magukon tíz kiló testpáncélt a játékosok. Csütörtök este, a Cleveland Browns és a Pittsburgh Steelers rangadóján viszont pont a védőfelszerelés vált támadófegyverré:

a két csoporttárs örök rivális meccsének végén a Browns sztárvédője, Myles Garrett letépte a Steelers irányítójának sisakját, majd azzal csapta le ellenfelét.

Garrett sackelni, vagyis még a passz előtt földre vinni próbálta Rudolphot, aki azonban még időben eldobta a labdát. A szabályok szerint Garrettnek ekkor el kellett volna engednie, de ő csak azért is leteperte. Erre Rudolph megpróbálta letépni a fejéről a sisakot. Ez elég ostoba ötlet volt, mert míg ő nem járt sikerrel, addig a 193 centis, 123 kiló tiszta izom Garrett majdnem a fejével együtt tépte le az övét, majd a miheztartás végett még jól fejbe is csapta vele.

Ezután elszabadult a pokol, két pittsburghi is rávetette magát, egyikük még fejbe is rúgta. A bírók három játékost azonnal lezavartak a pályáról, de az amerikai sportsajtó szerint ez még bőven nem elég. (Via The Ringer)