Két és félszeresére nőtt egy év alatt a Magyarországon dolgozó ukránok száma

A KSH járulékbevallásokat feldolgozó adatsorára hivatkozva közölt pontos számokat az külföldi munkavállalókról a G7. Ezek szerint az elmúlt évben

két és félszeresére nőtt a Magyarországon dolgozó ukrán állampolgárságúak száma.



Míg a tavalyi év első felében 6 ezret, addig 2019 első hat hónapjában már 15 ezret jelentettek be. Ha nem is ilyen ütemben, de az itt dolgozó külföldiek száma is jelentősen nőtt:

2018-as 36 ezerről ugrott idén 50 ezerre.

Igaz, arányaiban még mindig nagyon kevesen vannak: Magyarországon a munkavállalók 0,8 százaléka volt külföldi, ami jócskán elmarad az uniós 8,5 százalékos aránytól.