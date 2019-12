A kórházi padlón fekvő 4 éves fiú képe kavarta fel a brit választási kampányt

Még 12 millió forintot szeretnénk összegyűjteni az év végéig. Köszönjük, hogy összedobjátok. Akkor nem tartozunk majd senkinek, csak köszönettel - nektek. Támogatok

A csütörtöki brit előrehozott parlamenti választás előtti felfokozott közhangulat közepébe robbant bele ez a kép:

A fotón a négyéves Jack Williment-Barr szerepel, akinek a földre kellett feküdnie a kórházban Leedsben, mert nem volt elég ágy, amikor tüdőgyulladással kellett volna ellátni. A fiú nyolc órát töltött így. A képet először a Yorkshire Evening Post hozta nyilvánosságra, hétfőn pedig már ezzel volt tele a brit közösségi média és sajtó. A jelenet a brit egészségügyi rendszer állapotának szimbóluma lett.

Ezt erősítette fel, hogy hétfő este az Itv riportere, Joe Pike erről kérdezte Boris Johnson miniszterelnököt, és telefonján a képet is megmutatta neki, hogy reagáljon rá. A miniszterelnök pedig nem akarta megnézni a képet, és zsebre is tette a telefont (amit később visszaadott, és elnézést kért) - ezzel a sztori második virális pillanata is megszületett.

Keddre így még inkább felizzott a vita. A munkáspárti vezető, Jeremy Corbyn arról beszélt a BBC műsorában, hogy a kép jó példája annak, mi történik az egészségügyben, és szörnyű, hogy megtörténhet. Corbyn arra reagált így, hogy sokak szerint a munkáspárt politikai célokra használja a képet (ő maga annyival osztotta meg a Johnson-jelenetet, hogy a miniszterelnököt „nem érdekli”). Corbyn szerint ez komoly ügy, és „politikai kérdés, hogyan finanszírozzuk az NHS-t”.

Szintén a BBC reggeli műsorában beszélt erről Robert Buckland igazságügyminiszter, aki megvédte Johnsont. Szerinte egy választási kampányban akadnak váratlan helyzetek, de a miniszterelnök bocsánatkérése őszinte volt.

Miközben sokan támadják Johnsont a reakciója miatt, megjelentek azok a hangok is, akik szerint a képet mutogató újságíró húzása volt valójában hatásvadász. És természetesen elterjedt az a trollvád is, hogy nem igazi a kép.

Az Independent keddre újabb súlyos esetet hozott nyilvánosságra: cikkük szerint egy tanulási nehézségekkel és mentális problémákkal kezelt 12 éves gyereknek 57 órát kellett várnia egy essexi kórház sürgősségi osztályán, mielőtt felszabadult egy olyan speciális kórházi ágy, amire szüksége volt.