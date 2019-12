Hadházy: Nem veszünk részt a parlamenti színjátékban, inkább bemegyünk egy minisztériumba

Még 12 millió forintot szeretnénk összegyűjteni az év végéig. Köszönjük, hogy összedobjátok. Akkor nem tartozunk majd senkinek, csak köszönettel - nektek. Támogatok

„Mi nem fogunk részt venni a mai parlamenti színjátékban. A szavazások alatt, az utolsó pillanatban még megpróbáljuk a délelőtt még meglevő szabad belépési jogunkat kihasználni arra, hogy az egyik minisztériumban utánajárhassunk néhány disznóságnak.” Hadházy Ákos független parlamenti képviselő posztolt erről kedd reggel egy Szél Bernadettel és Szabó Szabolccsal közös képen.

Kedden szavaz a parlament többek között az országyűlési törvény és a házszabály módosításáról is.

„Ma a Parlamentben a Fidesz meg fogja szavazni a jogfosztó javaslatot, amelyik elveszi azt a néhány lehetőséget is, amely még az ellenzéki képviselőknek megmaradt. Szólásszabadságunk eddig sem volt, Kövér eddig is elvette a szót attól, aki számára nem tetsző dolgot mondott. Mostantól megfenyített kisiskolásként, hátratett kézzel kellene mozdulatlanul ülnünk, Kövér brutális büntetéssel torolhatja meg azt is, ha csúnyán nézünk rá” - értékelte Hadházy a törvényt, ami alapján milliós büntetéseket is ki lehet majd szabni, és ki is lehet majd tiltani képviselőket 60 napra.

A minisztériumokra vonatkozó rész pedig arra vonatkozik, hogy az képviselők ezentúl csak előzetesen egyeztetett módon kérhetnek majd tájékoztatást a közigazgatási szervektől, közintézményektől. „A legnagyobb gazemberség, hogy elveszik a jogunkat attól, hogy személyesen kérdezzük meg az állami intézményekben pöffeszkedő Fidesz kádereket” - írta erről Hadházy, Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető szerint viszont „a képviselői jog nem a bárhová berontás joga”.