Dubajba, Las Vegasba, Panamára és Máltára is röpködnek a honvédségi gépek

Még 12 millió forintot szeretnénk összegyűjteni az év végéig. Köszönjük, hogy összedobjátok. Akkor nem tartozunk majd senkinek, csak köszönettel - nektek. Támogatok

Mivel az ismertebb repülőgépfigyelő oldalakról letiltották az adataikat, egy ideje nem lehetett tudni, merre jár a Magyar Honvédség két-két utasszállítógépe és luxusrepülője. Az Átlátszó viszont most megszerezte az adatokat, amiből kiderült, hogy a tavaly beszerzett gépek Dubajban, Las Vegasban, Máltán és Panamán is megfordultak.

A 604-es lajstromjelű Airbus főleg európai városokban járt 2018-ban (például Belgrád, Köln, Ljubljana, Linköping, Luxemburg, Oslo, Alicante, a görög Chios szigete). Tavaly novemberben viszont kiruccant Dubajba, majd Iránba és Azerbajdzsánba is. Idén feltűnt Bordeaux-ban, a litván a Kaunasban, a törökországi Zonguldakban és az oroszországi Magnyitogorszkban is.

Május 8-án például Kolozsvárra vitte Orbán Viktort és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest.

A repülő idén október 10-e és 13-a közt Thesszalonikiben járt, majd rövid budapesti pihenő után Azerbajdzsánba ment. Orbán Viktor ekkor járt Bakuban a Türk Tanács csúcstalálkozóján, és a Facebookon közzétett képei közt is felismerhető a honvédségi csapatszállító.

Ez azért is érdekes, mert a gépek megvásárlásakor Simicskó István akkori honvédelmi miniszter külön kiemelte, hogy „ezek a gépek nem kormánygépek. A Magyar Honvédség hadrendjébe kerültek, és a Magyar Honvédség fogja használni őket“.

Irány a Kanári-szigetek

A miniszterelnök a 605-ös Airbust is használta, ezzel utazott Tel-Avivba, Kairóba, Sarm es-Sejkbe, Kazahztánba és Pekingbe is. Ami különösen érdekes, hogy

a gép novemberben három napot töltött a kanári-szigeti Fuerteventurán, épp akkor, amikor a 604-es gép is odarepült. A 605-ös gép egy-egy napra kiugrott Alicantéba is, egyszer június 30-án, egyszer pedig július 6-án. Novemberben pedig ez a gép is felbukkant Dubajban, ahogy egy évvel korábban a 604-es is.

A másik két gép is csupa egzotikus helyszínen bukkant fel, például Dohában, Las Vegasban és Panamán.

Titkolják a részletes adatokat

A csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergelyt is megkérdezték a témában. A kancelláriaminiszter azt mondta, beszélt a honvédelmi miniszterrel, aki arról tájékoztatta, hogy Dubajban például egy kiberegyüttműködésről szóló tárgyaláson vettek részt a honvédek, az Egyesület Államokban pedig fegyverbeszerzésről egyeztettek.

Az Átlátszó szerint valószínű, hogy a honvédségi gépek időnként kikapcsolt transzponderrel is repülnek, ami azt jelenti, hogy az adatgyűjtő oldalak sem érzékelik őket. Ezt arra alapozzák, hogy több olyan utat is találtak, aminek nem volt nyoma a transzponderadatokban: a 606-os gépet például áprilisban kétszer is lefotózták Máltán, pedig papíron ekkor Magyarországon volt.

A Honvédelmi Minisztérium nem válaszolt a kérdésekre, hogy miért mentek a repülők ezekre a helyszínekre. Az Átlátszó szerint máshol is bevett gyakorlat, hogy a miniszterelnök állami, akár a hadsereg által birtokolt gépekkel utazik hivatalos látogatásokra. Az viszont nem minden esetben egyértelmű, hogy Orbán Viktor mire használja ezeket a gépeket, és ha magáncélra is utazik, akkor ki fizeti ezeket az utakat.

A honvédség - mivel állítja, hogy nem kormánygépekről, hanem katonai gépekről van szó - titkolja a gépek beszerzési árát, üzemeltetési költségét és az útvonalait is.