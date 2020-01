A jóléti Norvégiában még gázolásban sem lehet meghalni

Mindössze egyetlen gyalogos halt meg gázolásban Norvégia fővárosában, Oslóban az elmúlt egy évben - írja az Aftenposten. A lap statisztikái szerint 1975-ben még 41 halálos áldozata volt a közúti gázolásoknak, de az elmúlt években ez a szám folyamatosan csökkent.

A hatalmas csökkenésnek az az oka, hogy Oslo belvárosából egy új rendelet alapján kitiltották az autós forgalmat, korlátozták a sebességet, illetve egyre több ember jár biciklivel, a bicikliutak pedig élesen elkülönülnek az autós forgalomtól.

Fél évig én is laktam Norvégiában, ahol a téli sötétség és a jégpáncélos utak ellenére akár a telefonomból való felpillantás nélkül is, bármikor nyugodt szívvel gyalogoltam át a zebrán. A norvég autósok már akkor elkezdenek fékezni, amikor te még csak a zebra közelében sem vagy, talán még el sem döntötted, hogy át akarsz kelni. A magyar autósokkal ellentétben ráadásul nem közvetlen a zebra előtt, lassan gurulva, téged szinte lelökdösve állnak meg, hanem nagyjából öt méterrel a zebra előtt, mert tudják, hogy ha csúszik az út, nagyobb a féktávolság. De nem csak az autósok fordítanak nagy figyelmet a biztonságra, hanem a gyalogosok is. Norvégiában egyáltalán nem ciki valamilyen fényvisszaverőt magadon hordani, sőt melegen ajánlják, az iskolákban is ingyen osztogatják a különböző fényvisszaverő karkötőket, kitűzőket. Az iskolából sétára induló osztályokban pedig kivétel nélkül minden kis nebulón ott rikít a sárga mellény.

Ezzel szemben Magyarországon országosan naponta három gázolás történik a zebrákon, havonta pedig egy ebből halállal is végződik - derül ki az Országos Rendőr-Főkapitányság statisztikájából. 2018-ban 1079 embert gázoltak el zebrán, 2019-ben pedig novemberig több mint 800-at, amiből 29 halálos kimenetelű volt.