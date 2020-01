Baranyi Krisztina védett lakásokat jelöl ki Ferencvárosban a családon belüli erőszak áldozatainak

Bár Magyarországon most is léteznek olyan államilag fenntartott védett házak, amelyekben a családi erőszak áldozatai (és gyerekeik) találhatnak menedéket, Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester szerint túlságosan kevés ilyen van. Ezért kedden egy sajtótájékoztatón - amit a Mérce közvetített élőben - bejelentette, hogy

az önkormányzat védett lakásokat fog kijelölni a saját lakásai közül. Az októberben megválasztott polgármester szerint az is baj, hogy sokszor még a szociális ellátórendszer dolgozói sem tudnak az ilyen lakások létezéséről, nemhogy azok, akiknek szükségük lenne rájuk. Ezért Ferencvárosban felvilágosító kampányt is terveznek a témában. Baranyi szeretné, ha más önkormányzatok is követnék a példájukat.