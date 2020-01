Hazatértek a Teherán fölött lelőtt gép ukrán áldozatainak maradványai

Vasárnap érkezetek meg a Kijev melletti boriszpili repülőtérre az Iránban tévedésből lelőtt ukrán utasszállító ukrajnai áldozatainak, azaz főleg a gép személyzetének maradványai. A 11, ukrán zászlóval borított koporsót csendes tiszteletadással fogadták a reptéren, a ceremóniára az áldozatok hozzátartozói mellett csak az szerencsétlenül járt gépet is tulajdonló légitársaság dolgozói és állami méltóságok voltak hivatalosak, köztük Volodimir Zelenszkij elnök és Olekszij Honcsaruk miniszterelnök is. Az áldozatok többségét hétfőn temetik.

A Ukraine International Airlines 752-es, Teheránból Kijevbe tartó járatát január 8-án lőtte le tévedésből az iráni hadsereg nem sokkal a teheráni felszállás után. A gép minden utasa és a személyzet minden tagja meghalt, összesen 176 halálos áldozatot követelt a tragédia. Ukránok mellett 57 kanadai is utazott a repülőn, de az utasok többsége iráni állampolgár volt. A szerencsétlenség iráni áldozatait már eltemették.

A repülő nem sokkal azután zuhant le, hogy az iráni hadsereg csapást mért két olyan iraki támaszpontra, amit amerikai katonák is használtak. Bár az eddigi hírek szerint a támadásban amerikaiaknak nem esett bántódásuk, az akciót Irán megtorlásnak szánta, miután egy amerikai légicsapás végzett Irakban a tárgyalni érkező iráni kémfőnökkel, Kasszem Szulejmanival. Szulejmani az iráni külpolitika és a fegyverkezés egyik legfőbb irányítója is volt, az ő vezetésével épített ki Irán rendkívül hatékony szövetségi hálózatot a Közel-Keleten az utóbbi években.

Az iráni légicsapás után természetesen készültségben volt a hadsereg, hiszen nem lehettek biztosak abban, hogy az amerikaiak nem válaszolnak valahogy a katonai támaszpontok megtámadására. Valószínűleg ebben a rendkívül kiélezett helyzetben vezetett egy elhamarkodott döntés az ukrán utasszállító lelövéséhez.

Kasszem Szulejmani Fotó: Pool / Iranian Supreme Leader Pr/Anadolu Agency

A dologról azonban még mindig nem tud túl sokat a világ, Irán ugyanis eleinte tagadta, hogy bármi köze lenne a tragédiához. A nyilvános beismerés több mint egy héttel később jött, igaz, az iráni vezetés a lehető legmagasabb szinten fejezte ki sajnálatát és kért bocsánatot az áldozatok hozzátartozóitól, és Ali Hamenei ajatollah, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője is szívszorítónak nevezte a tragédiát, igaz, ő ezután azt hangsúlyozta inkább, hogy ez sem feledtetheti Szulejmani mártírhalálát, és hogy Donald Trump mérgezett tőrrel akarja hátba szúrni az iráni népet.

Az iráni belpolitika nagyon változékony volt az utóbbi hetekben, decemberben még halálos áldozatokkal járó tüntetéseket tartottak a kormány ellen, a vezetés ugyanis tényleg beleroppanni látszott az atomprogramja miatt elrendelt nyugati gazdasági szankciókba. Szulejmani meggyilkolásával a helyzet alapjaiban változott meg, az iráni lakosság összezárt a kormány mögött, majd újra fellángoltak a kormányellenes érzelmek az utasszállító lelövése után.

Eleinte az iráni vezetés nem is tudta, hogy kezelje a helyzetet, a szerencsétlenség utáni napokban csak amerikai, brit és kanadai titkosszolgálati információk kötötték az iréni hadsereget a gép lezuhanásához. Justin Trudeau kanadai miniszerelnök a gép kanadai áldozatairól beszélve ki is tért erre, és azt mondta, mindenre kiterjedő nemzetközi vizsgálatot kell tartani az ügyben, és kanadai szakértőknek is meg kell vizsgálniuk a repülő feketedobozát Kanadában.

Irán kategorikusan elutasította ezt a kérést, és azt mondták, a feketedobozt iráni szakértők vizsgálják majd, egyedül, más országba pedig biztosan nem utaznak a felvételek. A felelősség beismerése után azonban az iráni hatóságok változtattak álláspontjukon, német, francia, ukrán és kanadai szakértőket engedtek be az országba, és jelenleg velük együtt vizsgálják a gép roncsait.

Ali Hámenei ajatollah Iránban Fotó: Iranian Supreme Leader Press Off/Anadolu Agency

Vasárnap délelőtt olyan sajtóhírek jelentek meg, amik szerint Irán úgy döntött, elküldi Ukrajnába a gép feketedobozát, ezt azonban vasárnap délután iráni illetékesek cáfolták, azt mondták, bár van ilyen opció, jelenleg nem született döntés arról, hogy a felvételeket külföldre vigyék, a feketedobozt továbbra is Iránban vizsgálja a nemzetközi nyomozócsoport.

Az ukrán áldozatok hazaszállításával egyébként már 150 halottat átadtak a családjaiknak, a többieket még nem sikerült megfelelően azonosítani. (al-Jazeera)