Felfüggesztette Aján Tamás elnököt a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség, egyelőre 90 napra

Volt hatása a Titkos dopping – a súlyemelők ura című dokumentumfilmnek, amit a német ARD mutatott be január 5-én. Ebben nagyon súlyos vádakat fogalmaztak meg Aján Tamás és az általa 20 éve irányított Nemzetközi Súlyemelő Szövetséggel (IWF) szemben. Szóba került egyebek között, hogy tisztázatlan 5,5 millió dollár sorsa, ami egy olyan számlán volt, melyhez csak Ajánnak volt hozzáférése, illetve arról is beszéltek, hogy súlyos, rendszerszintű doppingolás zajlott a súlyemelésben az IWF tudtával.

Fotó: GOH CHAI HIN/AFP

A szervezet végrehajtó bizottsága szerdán ült össze Dohába, hogy kezelje a kirobbant botrányt. Az orosz szövetség elnöke, Makszim Agapitov például Aján távozását szerette volna elérni, a döntés végül az lett, hogy a magyar sportvezető elnökségét felfüggesztik 90 napra. Ebben a három hónapban a szervezet női alelnöke, Ursula Papandrea viszi az ügyeket és vizsgálja ki a dokumentfilmben szereplő vádakat. Róla a Nemzeti Sport megjegyzi, hogy a reformok híve, aki szerint a kitört botránynak jótékony következménye lehet, hogy végre feltárhatják az IWF irányításának visszásságait, és orvosolhatják a hiányosságokat.

Az insidethegames.biz-nek írt blogbejegyzésében az ülés előtt nemcsak arról írt, hogy javítani kell az átláthatóságot, az elszámoltathatóságot és hozzáférhetővé kell tenni a doppingtesztek nyilvántartását. De jelezte azt is, hogy a végrehajtóbizottság több tagjában is dolgozhat a sértettség, mert az IWF elmúlt két és fél évben hozott szigorú doppingellenes intézkedései nyomán országuk legfeljebb minimális számú versenyzővel képviseltetheti magát az olimpián, de például az első alelnököt adó Thaiföld egyáltalán nem küldhet súlyemelőt Tokióba.



Aján az Insidethegames híre szerint vita nélkül elfogadta a felfüggesztést. A magyar sportvezető az Inforádiónak másfél hete azt mondta, hogy a szövetség és ő személy szerint is komolyan veszi a doppingellenes harcot, az olimpiai bizottság elnöke is hivatkozott az általuk végzett kemény munkára. A dokumentumfilmben emlegetett két bankszámláról szerinte mindenki tud, és részletesen el tud számolni az 5,5 millió dollárral is. Aján Tamás szerint az sem igaz, hogy egyszemélyben vezeti a szövetséget, szerinte sokan inkább túl demokratikusnak tartják a szervezetet.

Aján Tamás már 2017-es megválasztásakor jelezte, ez az utolsó négyéves ciklus, amit vállal. Szerinte a mostani támadás mögött is az utódlási harc áll, heten is fontolgatják, hogy elinduljanak az IWF elnöki székéért.