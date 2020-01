Kívülről bedeszkázták a CEU újszülöttkutató laboratóriumának ablakait

Pénteken délelőtt a La Fabbica étterem munkásai zsalugáteres fa táblákat kezdtek felszerelni egy belvárosi, Zrínyi utcai ház három ablakára a Bazilika közvetlen közelében. Ezzel újabb, végképp abszurd fordulatot vett a CEU ablakügye.



December közepén a 444 írta meg, hogy milyen képtelen helyzetbe keveredett a világ egyik legtekintélyesebb újszülöttkutató laboratóriuma. A CEU-hoz tartozó intézmény hosszú évek óta működik az Október 6-a utca és a Zrínyi utca sarkán található ház földszintjén, az ablakai a Zrínyi felé nyílnak. A kutatók és a csecsemők december 13-án meghökkenve vették észre, hogy 3 ablakuk elé valaki egy építményt kezdett felhúzni.



Mint kiderült, ez egy zárt, fűthető éttermi terasz, az utca sarkán található La Fabbrica étterem kitüremkedése. Amit úgy helyeztek el a ház falához, hogy a laboratórium két ablaka a ketrec belsejébe került. Úgy, hogy ha mondjuk szellőztetni akarnak, akkor az ablakaik egy asztalokkal, székekkel és vendégekkel teli térbe nyílnak, szó szerint pár centire a legközelebb eső vendégekhez.



Az egyik ablak ráadásul egy önálló helyiség - az EEG-előkészítő szoba - egyetlen kijárata a fény és a külvilág felé. A másik egy folyosóra nyílik.



Hogy művelhetett ilyet az étterem valaki más ablakával? A magyarázat egy része a ház tulajdonosi viszonyaiban rejlik. Az épület maga a Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés nevű szervezet tulajdona. A CEU által évek óta használt részére azonban a KH Banknak van használati joga. (A mostani labor helyén régebben bankfiók volt.) A CEU így nem a vasasoktól, hanem a KH Banktól bérli az ingatlant.



Amikor bementem a La Fabbricába megkérdezni, hogy mi ez az egész, az üzletvezető annyit mondott, hogy az étterem és a ház tulajdonosa megállapodtak erről.



A mai, pénteki fordulat annyit tesz, hogy az említett két ablakra, illetve a sorban következőre, ami már nem is a fedett, fűthető terasz területére esik, a homlokzat felől lamellás fa spalettákat kezdtek felszerelni. Így, amikor a vendéglátósok bezárják azokat, a kutatók fizikailag nem tudnak ablakot nyitni és a természetes fény is alig jut be.



A CEU-sok panaszt tettek az önkormányzatnál, de Csibra Gergely laborvezető tudomása szerint a speciális tulajdoni helyzet miatt ennél sokkal több jogi lehetőségük nincsen, mivel ők a KH Banktól bérlik az ingatlant, nem a ház tulajdonosától. Az ügyben kérdéseket tettem fel a banknak és a CEU központjának, amint válaszolnak, ismét jelentkezünk.