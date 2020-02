Fantasztikus utolsó negyeddel fordított a Kansas

Már nem Andy Reid a legjobb edző, aki még nem nyert Super Bowlt, mert a 222. győzelme bajnoki címet ért. A 24 éves Patrick Mahomes pedig a második legfiatalabb irányító, aki Super Bowlt nyert. A Kansas City Chiefs 31-20-ra megverte a San Francisco 49erst.

Pedig a negyedik negyedre tízpontos előnnyel fordult a 49ers, úgy tűnt, hogy Mahomes nem bírja a nyomást, több rossz megoldása volt, az utolsó negyedben a második IC-jét dobta. Aztán az utolsó 9 percre varázsütésre minden megváltozott, 21 pontot szerzett és fordított a Kansas. 50 évvel az első és eddig utolsó Super Bowl győzelmük után.



Mahomes lett az MVP, egy futott és 2 passzolt TD-je volt, 286 yardot passzolt, 29 yardot futott, két eladott labda mellett.

I. negyed

A Kansas kezdett, de meglehetősen idegesen. Mahomes két rossz passzal indított, a first down sem lett meg. A punt után James is elejetette a labdát, de összekapta végül, a San Francisco aztán rendezte a sorait, megcsinálták az első nagyjátékot és trükkös játékot is. Az elkapó Deebo 32 yardos futása volt a leghosszabb a Super Bowlok történetében.

A 49ers végül csak mezőnygólig jutott, Gould 38 yardról nem hibázta el. (3-0)

A Kansas második drive-jában már nem volt hiba. Hill bemutatta az addigi legszebb cselt Shermanen.

Aztán Mahomes megtalálta Kelce-t, majd elkezdett futni.

Először 3. és 11-nél, aminek a végén egy óriásit kapott Jimmie Wardtól, de a védőt kellett ápolni utána.

Aztán mezőnygól helyett a negyedik kísérletre is ráment a Kansas. Mahomes elindult, eljátszotta, hogy passzol, de inkább megfutotta a TD-t. Legutóbb Colin Kaepernick futott irányítóként TD-t, hét éve. (3-6)



Butker belőtte a plusz pontot is. (3-7)

Először a rájátszásban nem adott komoly előnyt ellenfelének a Kansas.

II. negyed

Garropollo borzalmasa passzával és interceptionnal indult a negyed, Breeland kapta le.

A Kansasnél Mahomes viszont egy ilyen passzt adott:

Andy Reid edző megint bizonyította, hogy győzni akar, ebben a drive-ban is bevállaltak negyedikre is, bejött. De végül csak mezőnygólig jutott, azt Butker 31 yardról belőtte (3-10)



A San Francisco tökéletes drive-val válaszolt, szétfutották a Kansas védelmét, a végén a ritkán passzoló Garoppollo a fullback Juszczyket indította be, aki berepült a labdával. Fullback 25 év után szerzett futott TD-t. (9-10)

Gould berúgta a plusz pont (10-10).

A Chiefs drive-ja hamar kifuuladt, két percen belül voltak a negyed vége előtt, amikor a Kansas puntja után Shanahan érthetetlen módon nem kért időt, ezzel eldobott 40 másodpercet. Ez nagyon hiányzott, mert igéretesen indult a drive, de lepörgött az idő, mezőnygól távolságig sem jutott el, igaz, egy vitatható bírói döntés is kellett ehhez. De Shanahan edző döntése méginkább.

Half-time show

Shakira és Jennifer Lopez, előbb külön

külön

aztán együtt:



3. negyed

Öt és fél perces drive-ot vezetett a 49ers, de csak mezőnygól lett a vége, mert egy negyedik kísérletet nem vállaltak be 2 yardra. A mezőnygólt Gould 42 yardról berúgta (13-10).

A Kansas jött, és Mahomes legrosszabb drive-ja. Előbb Bosa kiütötte a kezéből a labdát, de arra még rá tudta vetni magát.

A következő playben viszont interceptiont dobott, Hill helyett az ellenfélnél játszót Warnert találta el. Mahomesnak az alapszakaszban összesen öt IC-je volt, a rájátszásban nem volt labdaeladása. Nem a legjobbkor kezdte el.



A 49ers élt a lehetőséggel. Garoppolo bebizonyította, hogy valójában tud passzolni, csapata pedig nemcsak futni tud, szép drive-ot vezettek.

Amit aztán egy közeli futással zártak le, Mostert nem tudták megállítani. (19-10)



Gould pedig belőtte a plusz pontot. Ezzel kialakult az addigi legnagyobb különbség a meccsen (20-10).

Két és fél perce volt a Kansasnek, hogy pontot szerezzen még ebben a negyedben. Haladtak, a visszafogottabban játszó Mahomes azért megint megfutott egy first downt, egy nagy berepüléssel a végén.

De hamarabb pörgött le az idő, minthogy faragni tudott volna a hátrányából ebben a negyedben a Chiefs.



4. negyed

Továbbra sem ment a Kansasnek úgy, mint az idény nagy részében. A hullámzás így nézett ki egy drive-on belül: a meccsen először tudták földre vinni Mahomest, aki a következő playben még futott egy 13 yardot, majd ezután dobott egy újabb IC-t, Hill mögé érkezett a labdája, Moore szerezte meg. Úgy tűnt, Mahomes nem bírja a Super Bowl-nyomást.

A következő drive-ban a 49ers nem tudta növelni az előnyét, de lepörgetett 3 percet. 9 perce maradt a Kansasnek a fordításra.

A Chiefs a szakadék széléről hozta vissza ezt a drive-ot. 3. és 15-nél Mahomes 57 yardos passzt adott a magát teljesen szabadra játszó Hillnek.

Ez volt a leghosszabb dobása a szezonban:

Egy szabálytalanságnak köszönhetően egy yardon állt a Kanses, Mahomes pedig újra megtalált Kelce-t, sima TD volt. A páros eddig nem nagyon működött, most a legjobbkor. (20-16)



Butker berúgta (eddig egyik rúgó sem hibázott), ezzel három pontra zárkózott fel a Kansas. (20-17)



A 49ers drive-ját nagyon hamar megállította a Kansas, 5:10 másodperc volt hátra a meccsből. És a Kansas újabb TD-t szerzett, Williams futott be. Sokáig vidózták, végül helyben hagyták, hogy megvolt a TD. Négy percen belül 2 TD-t szereztek. (20-23)

Butker berúgta ezt a plusz pontot is (20-24).

A 49ers tízpontos előnyből került négypontos hátrányba, a negyedik negyedben nem szereztek pontot. 2 perc 50 másodpercük maradt, hogy megfordítsák a meccset. De nem tudták végigvinni a drive-ot, 1:25-nél a Kansasé lett a labda.

És kivégezte a Kansas a 49ers 1:12-vel a vége előtt. Williams futott egy 38 yardos TD-t. (20-30.)

Butker jött, megint hozzátett egy pontot. (20-31)



És íme az ember, aki megvette a csillárdért a jegyét, majd aludt egy jót.