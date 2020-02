Az orosz orthodox egyház véget vetne az atombombaszentelés gyakorlatának

Beszüntetné a moszkvai patriarchátus azt az Oroszországban bevett gyakorlatot, hogy papjaik tömegpusztító fegyvereket is felszentelnek. Ez amúgy arrafelé mindennapos jelenségnek számít, az elmúlt években orthodox papok szenteltek már fel atomtengeralattjárókat, ballisztikus rakétákat, űrhajókat, miegymást.

Egy orthodox pap felszenteli a Szojuz MS-15-ös űrhajót. Fotó: VYACHESLAV OSELEDKO/AFP

A moszkvai patriarchátus egy most nyilvánosságra került munkaanyaga szerint véget vetne ennek a gyakorlatnak. Mint írták, "a katonai fegyverek felszentelése nem tükrözi az orthodox egyház gyakorlatát, és nem felel meg a rítus tartalmának". Azt írták, hogy "a határozatlan számú ember elpusztítására képes" fegyverek felszentelését ki kell vonni a papi gyakorlatból.

Döntés még nem született az ügyben, június 1-ig még konzultációkat terveznek a témában, amibe a közvéleményt is bevonnák. (Via The Moscow Times)