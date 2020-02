Nincs lehetetlen: Keith Richards letette a cigit

„Done that, been there” - válaszolta egy rádióinterjúban Keith Richards a kérdésre, hogy mi a helyzet a leszokásával. Állítása szerint október óta nem nyúlt a cigarettához, amitől mindig is elválaszthatatlannak tűnt.

A Rolling Stones 1965-ben: Brian Jones, Mick Jagger, Keith Richards, Bill Wyman és Charlie Watts Fotó: Gerhard Rauchwetter/dpa Picture-Alliance/AFP

Egy évvel ezelőtt egy interjúban azt mondta: „Lejönni a heroinról olyan, mint a pokol, de legalább csak rövid ideig vagy a pokolban. A cigi viszont mindig ott van, mindig tudod csinálni. Csak felveszel egy szálat, rágyújtasz, és nem is gondolsz rá.”

De nem csak a drogokkal és a dohányzással állt le a 76 éves legenda, hanem a piát is visszafogta, evés mellé néha megiszik egy pohár bort vagy egy-két sört, és kész.

A Rolling Stones tavalyi turnéját meg kellett szakítani Mick Jagger szívműtétje miatt, de idén újra nekivágnak Észak-Amerikának. (via NME)