Félmillió rovarfaj sodródott a kihalás szélére

Az egymillió veszélyeztetett állat- és növényfajból nagyjából 500 ezret rovarok tesznek ki, figyelmeztetnek a kutatók egy vasárnap közzétett tanulmányban, ami a Biological Conservation nevű folyóiratban jelent meg.

Legutóbb 66 millió évvel ezelőtt volt példa a rovarok ilyen tömeges eltűnésére, amikor egy meteorit-becsapódás többek közt a dinoszauruszokat is elpusztította. Most viszont szinte kizárólag az emberiséget lehet felelősségre vonni a rovarok pusztulásáért, amiben közrejátszik a rovarirtó szerek használata, a klímaváltozás és az is, hogy több, mint kétezer rovarfajta szerepel az emberi étrendben.

Egy méh virágport gyûjt a virágzó almafán Fotó: Varga György/MTI/MTVA

A pillangók, bogarak, hangyák, méhek, darazsak, legyek, tücskök és szitakötők eltűnése ráadásul helyrehozhatatlan károkat okoz olyan természetes folyamatokban, mint a növények beporzása, nem beszélve arról, hogy ezek a rovarok a kártevők pusztításában is fontos szerepet töltenek be. Annyira, hogy ennek globálisan 235-577 milliárd dollárban kifejezhető értéke van. A rovarok pusztulása ráadásul Európában és az Egyesült Államokban is a madarak számának csökkenéséhez vezetett.

Pedro Cardoso, a cikk vezető szerzője szerint ez csak a jéghegy csúcsa, hiszen a nagyjából 5,5 millió rovarfajból több milliót nem is ismerünk, így nem is lehet pontosan felmérni a pusztulás mértékét.

Becslések szerint az összes rovarfaj 5-10 százaléka halt ki az ipari forradalom kezdete óta.