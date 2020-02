Vasárnap késő este feloszlatta magát az észak-macedón parlament, lehetővé téve, hogy április 12-én megtarthassák az előrehozott választásokat. A 120 fős parlamentben 108 képviselő volt jelen a szavazáson, amely Zoran Zaev kormányfő január eleji lemondása után már csak formaság volt: mind az önfeloszlatásra szavaztak.

Az előre hozott választást a miniszterelnök javasolta még októberben, miután az Európai Unió (EU) ismét elhalasztotta az uniós csatlakozási tárgyalások megkezdését Szkopjéval. Az észak-macedón kormányfő hatalmas történelmi hibának nevezte az EU döntését.

Zoran Zaev azért volt hajlandó lemondani, mert 2016-ban a legfontosabb kampányígérete az ország euroatlanti integrációjának felgyorsítása volt. A csatlakozási tárgyalások megkezdésének reményében a balkáni állam megbékélt Görögországgal, a nevét pedig Macedóniáról Észak-Macedóniára változtatta. A brüsszeli döntést a kormány csalódásként élte meg.

A NATO-csatlakozási tárgyalások azonban nem rekedtek meg, Észak-Macedónia már idén teljes jogú taggá válhat.

A macedón belpolitika a magyar kormánynak is fontos. Orbán a legutóbbi választásokon személyesen is kampányolt szövetségese, az akkori kormányfő Nikola Gruevszki mellett, akit bukása után, amikor Macedóniában eljárások indultak ellene, Magyarország be is fogadott. A Gruevszkivel barátságos észak-macedón lapokat pedig apró magyar cégek nehezen indokolható reklámköltéseivel tartották életben. (Via MTI)