Meglepetésre nem Orbán felszólalásával kezdődött a Parlament ülésszaka

Elkezdődött az Országgyűlés tavaszi ülésszaka. Az összes ülésszakot Orbán Viktor felszólalásával szokták kezdeni, de a miniszterelnök – akinek most is az előző napi évértékelő beszédétől hangos a közmédia – ezúttal nem ment be a Parlamentbe.

Kövér László az ülés elején bejelentette, hogy minden képviselő leadta a vagyonnyilatkozatát, majd a kormány nevében Kásler Miklós emberierőforrás-miniszter jelentkezett felszólalásra. A napirenden kívüli felszólalások között nincs is ott Orbán neve, pedig a Magyar Nemzet a múlt héten még azt írta, napirend előtt fog beszélni.

Szabó Tímea, a Párbeszéd képviselője azt mondta, Kásler Miklós beszéde elterelés volt, arról szólt, hogy Orbán Viktor nem mert a Parlament elé kiállni a Fidesz dunaújvárosi „bődületes veresége” után.

Hadházy Ákos független képviselő azt írta: „Orbán Viktor már nem érzi fontosnak, hogy felszólaljon az ülésszak első napján a »Parlamentben«, megelégedett azzal, hogy vasárnap a saját hívei előtt prezentálta önfényezésből, gyűlöletkeltésből és ígérgetésből mixelt mondandóját. Bár az is lehet, hogy megijedt néhány kartonpapírtól :)”

Megkérdeztük a miniszterelnök sajtófőnökét, Havasi Bertalant, hogy a szokásával ellentétben miért nem Orbán szólalt fel az ülésszak elején. Amint válaszol, a cikket frissítjük.