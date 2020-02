Csődvédelmet kért az Amerikai Cserkészszövetség a rengeteg szexuális bántalmazásért indult per miatt

Az amerikai fiatal fiúkkal több mint 110 éve foglalkozó Amerikai Cserkészszövetség csődeljárás elleni védelem iránti kérelmet nyújtott be, miután szexuális visszaélés miatti perek árasztották el őket, amik hatalmas kártérítési összegekhez vezethetnek – írja a Guardian. Több ezer férfi mondja, hogy évtizedekkel korábban zaklatták őket cserkészek és más vezetők.

A szövetség gazdasági nehézségei csak nőttek, mivel az államok a közelmúltban megváltoztatták a szabályokat, így az áldozatok akár évtizedekkel ezelőtt okozott sérelmekért is kérhetnek kártérítést. Több államban ügyvédek keresik azokat az egykori cserkészeket, akik áldozatai voltak molesztálásnak vagy visszaéléseknek.

Jogászok szerint a kártérítések és a peren kívüli megegyezések miatt a most is több mint kétmillió fiatalt a sorai között tudó szövetségre országos csőd is várhat. Egy ilyen csődeljárás sokkal nagyobb mértékű lenne, mint ami a katolikus egyház bántalmazós ügyeiben indult, mert ott egyházmegyei szinten kezelték az eseteket.

Az AP korábban azt írta, a katolikus egyházhoz hasonlóan a cserkészszövetség is sokáig köztiszteletben álló intézmény volt, de aztán kiderült, hogy vonzották a pedofilokat, akik próbálták a fiatal fiúk bizalmát kihasználni. Mindkét szervezetről kiderült, hogy titokban listákat vezettek a potenciális bántalmazókról és zaklatókról. A cserkészszövetség az 1920-as évek óta vezette az „alkalmatlanok listáját” olyan felnőtt önkéntesekről, akiknél fennállt a gyerekmolesztálás esélye. Bírósági keresetekkel kb. 5000 aktát nyilvánosságra hoztak, de sokat még mindig titkosítva kezelnek. A cserkészszövetség szerint ha bárki felkerül a gyanús alakok listájára, akkor azt jelentik a hatóságoknak, illetve kitiltják a szövetség összes programjából. (Guardian)