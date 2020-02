Bezáratták az egri uszodát az Észak-Olaszországból visszatért vízilabdázók miatt

Miután kedden kiderült, hogy ZF Eger vízipólósai vasárnap simán hazajöhettek Észak-Olaszországból, miután szombaton ott nemzetközi kupameccset játszottak, Mirkóczki Ádám, Eger polgármestere szerda reggel 6 órától bezáratta a Bitskey Aladár Uszodát, amíg a teljes vízcsere és fertőtlenítés nem történik meg. Mirkóczki az Egri Ügyeknek azt mondta: „Tulajdonosként nem vállalom a felelősséget egy esetleges járvány kialakulásáért, főleg egy ilyen sűrűn látogatott intézmény esetében.”

Ahogy azt kedden megírtuk, a csapat szombaton értek haza repülőgéppel Olaszországból, addigra pedig már a meccs helyszínén, Bresciában is korlátozó intézkedéseket vezettek be, például bezárták az uszodát is. A hazaérkezés után a Heves megyei kormányhivatal Népegészségügyi főosztályának emberei minden Bresciában járt sportolóval és vezetővel kitöltettek egy egészségügyi kérdőívet. Annyit mondtak, hogy ez alapján fogják eldönteni, hogy szükség van-e további intézkedésre.