Miközben a gimnazistákat karanténba zárták, a járvány olasz epicentrumából érkező egri vízilabdázók szabadon járkálnak

Miközben a koronavírus-járvány észak-olaszországi epicentruma közeléből érkező gimnazista kirándulócsoportot hétfőn két hétre karaténba zárták a László Kórházban, az ugyanazon a környéken szombaton nemzetközi kupameccset játszó ZF Eger vízipólósai vasárnap simán hazajöhettek.



Az egriek szombaton, a LEN Eurokupa negyeddöntőjének odavágó meccsét a Milánóhoz, illetve a szigorú blokád alá vont Lodihoz egyeránt közel eső Brescia városának uszodájában játszották az AN Brescia ellen és szenvedtek 6-3-as vereséget. (Nem érdektelen megjegyezni, hogy egy uszodánál talán semmi sem alkalmasabb terep cseppfertőzéssel terjedő kórokozók számára: meleg van, sok ember, pára...)

Szécsi Zoltán háromszoros olimpiai bajnok kapus, az egri klub elnöke a 444 kérdésére elmesélte, hogy a pénteki kiérkezésükkor még nem terjedtek el a járvány olaszországi kitöréséről szóló hírek, ezért csak a szokásos reptéri orvosi ellenőrzésen estek át. Utána, a híreket hallva, kerülték a nyilvános helyeket.

Szombaton, a meccs előtti technikai értkezlet idejére eszkalálódott az észak-olasz vírushelyzet, ezért ott már az is felmerült, hogy nem rendezik meg a kupameccset, de a szervezők végül a játék mellett döntöttek.

Az egriek vasárnap érkeztek vissza Magyarországra repülőgéppel, addigra pedig már Bresciában is korlátozó intézkedéseket vezettek be, például bezárták a meccsnek előző nap otthont adó uszodát is.

Dabrowski Norbert edző a klubhonlapnak adott keddi interjúban beszél arról, hogy Ferihegyen átestek „egyfajta vizsgálaton”, de azon mindent rendben találtak, és engedték, hogy folytassák az útjukat. Ehhez képest az ugyanarról a környékről hazaérkező diákcsapatot másnap azonnal bezárták két hétre a László Kórházba. Miközben a sok magyar által látogatott környékről szabadon érkeznek haza az ott dolgozó vagy arra turistáskodó magyarok.

Az egri polgármester és a pólóklub nem vette lazán az ügyet. Mint Szécsi felidézte, a polgármester kezdeményezésére a hétfői edzés elmaradt, és felvették a kapcsolatot az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatalával. „A mai napon egyesével elvégezték a szükséges kockázatelemzést minden érintetten” – fogalmazott kérdésünkre Szécsi. A klubhonlap cikkéből kiderül, hogy a gyakorlatban ez azt jelentette, hogy a Heves megyei kormányhivatal Népegészségügyi főosztályának emberei minden Bresciában járt sportolóval és vezetővel kitöltettek egy egészségügyi kérdőívet. Annyit mondtak, hogy ez alapján fogják eldönteni, hogy szükség van-e további intézkedésre.

A dolog kedden délutánra ki is derült: „A kiértékelés megtörtént és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatal engedélye alapján ma este megkezdhetjük edzéseinket” – mondta lapunknak Szécsi kedden délután 5 óra tájban.

„Természetesen az érintetteket a további 12 napban is folyamatosan figyeljük napi kétszeri testhőmérséklet méréssel” – tette hozzá. Darowski edző kedd reggel még eléggé feszült volt, erről tanúskodik a klubhonlapon megjeent nyilatkozata:

„Csak azt nem értem, hogy miután vasárnap délután leszálltunk Ferhiegyen a repülőről és ott átestünk egyfajta vizsgálaton amikor mindent rendben találtak és folytathattuk az utunkat Egerbe, akkor két nap múlva egy egészségügyi kérdőív miről dönt.”

Illetve:

„Ha akkor karanténban zárnak bennünket, a repülőgép összes utasával együtt azt elfogadom.”

Dabrowski a keddi interjú készítése idején még nem tudta, hogy végül lesz-e szerdán bajnoki a budapesti Kőér utcában. „Úgy készülünk, hogy játszhatunk szerda este” – mondta mindenesetre. Jövő szerdán pedig elvileg a Brescia elleni visszavágó jön Egerben. Már ha a Brescia játékosait egyáltalán kiengedik vagy nem zárják le a magyar határt.

Szécsi délután már arról számolt be, hogy a szerdai magyar bajnokit mindenképp megtartják, és úgy készülnek, hogy jövő szerdán teltház előtt próbálhatják meg megfordítani a Bresciával szembeni háromgólos hátrányt. De ez persze nem csak rajtuk múlik.