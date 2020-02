Miért kéne kivételezni az egyházi beruházásokkal, ha a püspök szerint is 150%-os a túlárazás?

„Most az egyház is közbeszereztet, lesz néhány projekt, amit lehet, hogy nem fogunk megcsinálni, mert nem vagyok hajlandó olyan közbeszerezést aláírni, amiben a vállalkozó beárazza a tégla darabját 2000 forintra, én itt átmegyek a barkácsboltba és 800 forintért veszem. Mitől ezerkétszáz forinttal több? Nem írom alá. Legfeljebb nem épül meg. Ez is korrupció. Többet akar érte, mint ami jár.”

Az idézet Bogárdi Szabó Istvántól, a Magyarországi Református Egyház Dunamelléki református egyházkerületének püspökétől származik. Egy Balog Zoltánnal tartott közös vitán mondta ezt még 2018-ban.

De miért érdekes ez most?

Orbán Viktor és Bogárdi Szabó István 2019. január 25-én a leégett épületben.

A püspök Orbán Viktorral együtt tekintette meg a 2019. januárjában tragikus körülmények között leégett Ráday utcai református kollégiumot. A két tinédzser által okozott tűzben egy családos férfi elhunyt. Másnap Gulyás Gergely bejelentette, hogy a kormány a kollégium újjáépítéséhez szükséges összes anyagi forrást rendelkezésre bocsátja.

A tönkrement épület bontása a napokban indult el, és az építkezés körül már ki is tört a botrány.



Kocsis Máté szívtelenséggel, gátlástalansággal, mohósággal vádolja Ferencváros vezetését. A Fidesz frakcióvezetője azon háborodott fel, hogy az önkormányzat a bontás idején a lezárt közterület fejében 30 millió forintos használati díjat számol fel (az építésre vonatkozó összegről még nem döntött a testület). Ugyanis a kivitelezés ideje alatt a kollégium mellett lévő Markusovszky tér jelentős részét, a teljes focipályát, és egy parkos részt már le is zártak.

Itt korábban focipálya volt.

Kocsis szerint „egy ilyen tragédia esetén ez több mint ízléstelen”, ezért aztán „Most törvényjavaslatot nyújtottunk be, hogy ez ne történhessen meg! A ferencvárosi baloldal pedig szégyellje magát!”

Tehát törvényileg vonják el ezt a pénzt a kerületektől. Igazságos ez?

A Markusovszky tér szimbolikus helye Belső-Ferencvárosnak. A 444 is részben ennek a térnek kapcsán kezdett bele a ferencvárosi visszásságokkal kapcsolatos sorozatába. Ez a park, ami egyébként a polgármesteri hivatal közvetlen közelében, tehát a kerület patinásabbnak számító részén található, borzalmasan elhanyagolt, lepusztult állapotban enyészett.

Kilátás a Markusovszky játszótér mászókájáról.

Összetört játékok, hegyekben álló szemét, csúszdában napokon át bűzölgő fekália és hasonlók várták itt a családokat. Az hagyján, hogy undorító volt a hely, de veszélyes is. Csak egy eset volt a sok közül, amikor a kidőlt vaskerítés rádőlt az egyik gyerekre.

Éveken át téma volt a kerületben a használhatatlan park. A számos panasz és gyerekeket ért baleset ellenére Bácskai Jánosék nem tettek érdemi lépéseket. Csak közvetlenül a 2019-es önkormányzati választás előtt, a kampányban álltak neki a játszótér felújításának, ami ősszel elkészült. Most, négy hónappal az átadás után a kollégium építése miatt várhatóan több mint két évre lezárják a park jelentős részét, sőt a focipályát teljesen el kellett bontani az építkezés idejére. A parkot hosszú kérlelést követően úgy újította fel a Bácskai-féle vezetés, hogy pontosan tudta azt csak pár hónapig használhatják majd a kerületi családok, aztán le kell zárni, el kell bontani. Kidobott pénz.

Ezzel élnek most együtt a helyiek:

Tehát egyrészt maga az egyházmegyét vezető püspök beszélt arról, hogy az alá tartozó egyházi beruházások is túl vannak árazva. Azt nem tudjuk, hogy Bogárdi Szabó István téglás példája egy konkrét esetről szólt-e, de az jól kiolvasható belőle, hogy a nagyrészt közpénzből megvalósuló egyházhi építkezéseknek is extrém magas a korrupciós költsége. Ha a 800 forintos téglát 2000 forintért adják, az pontosan 150%-os, két és félszeres túlárazás. Baranyi Krisztina arról beszélt az ATV-n, hogy az új építkezés több, mint 5 milliárd forintba fog kerülni. Sok pénzről van szó. Lenne miből kifizetni a területért járó pénzt. Másrészt egy olyan közterületet zárnak el, amiért sokáig harcoltak az itt élők. Harmadrészt a téren fákat fognak kivágni, a környéken éveken át zaj és por lesz, az óriás gépek miatt a környező járdák és utak sérülni fognak.

Amikor arról beszél Kocsis Máté, hogy a kerület kapzsi és szívtelen módon közterület-használati díjat szed, akkor a fenti szempontokat nem veszi figyelembe. Pedig ezek a lakosok szempontjai.



A kormány törvénymódosítása arról szól, hogy minden általuk finanszírozott és jelentősnek vélt beruházásnál a kivitelezők egyszerűen ingyen és korlátlan időre lefoglalhatják az építkezéshez szükséges plusz közterületeket. Ezzel jelentős kárt okoznak a kerületeknek és a lakosoknak, ugyanis így a kivitelező a köz tulajdonát: a járdákat, a parkokat, az utakat úgy veheti birtokba, hogy semmi nem szorítja rá, hogy igyekezzen azokat minél hamarabb és jó állapotban visszaadni a lakosoknak. Arról nem is szólva, hogy az építési költségekbe mindig, tehát nyilván a kollégium építésénél is beleszámolják a közterület-használati díjat. Most ezt a pénzt is a kivitelező teheti zsebre.

A polgármester szerint Kocsis Máté javaslata valójában nem is a református kollégium ügyéről szól, mert szerinte erre az építkezésre nem fog vonatkozni a törvény, mivel az nem kiemelt kormányzati beruházás. Azt írja, hogy más, a kormány számára kulcsfontosságú beruházásokat akar megtolni és azok kivitelezőivel akar kivételezni a Fidesz:



„Másról van itt szó, nagyon másról.

Egy másik közterület-használati díjról, amiről egy hete döntöttünk.

A Duna Aszfalt Kft kért teljes díjelengedést a Déli összekötő vasúti híd építésének idejére. A Duna Aszfalt tulajdonosa Szíjj László Magyarország 10. leggazdagabb embere, vagyonát 110 milliárd forintra becsülik....Neki kellett volna több mint 150 milliót elengednünk és mi ezt nem tettük meg.”