Továbbra sem találtak koronavírus-fertőzöttet Magyarországon

Pénteken 14 órától az Operatív Törzs sajtótájékoztatót tartott a koronavírus-járványról. Elmondták, hogy Magyarországon továbbra sem találtak koronavírus-fertőzöttet. Most 18 fő van karanténban, 62 mintát vizsgáltak meg, és határátkelőnél 383, repülőtéren 4247 embert ellenőriztek, közülük több mint 1000 kínai állampolgár. A gyömrői esetről elmondták, hogy a kórházba szállított hölgy láztalan.

Schanda Tamás parlamenti államtitkár arról beszélt, hogy megértik, hogy az emberek félnek, és ezért felhalmoznak élelmiszerkészleteket, de ez egyelőre nem indokolt, nincs ok pánikra, nincs ok felesleges felvásárlásra. Azt mondta, folyamatos az ellátás a kereskedelmi szektorban, és a kereskedelmi láncok megfelelő nagyságú tartalékkal rendelkeznek. Lokálisan igen, de az üzletek többségében nem lehet kiugróan magas keresletnövekedést észlelni, és helyettesítő termékek továbbra is vannak, ha valamelyik márka elfogyna. Azt mondta, hogy külföldi példák alapján arra is fel kell készülni, hogy megjelennek a „koronavírus vámszedői”, és indokolatlanul megemelik egyes termékek árát.

A Covid-19 koronavírus eddig 50 országban jelent meg, több mint 83 ezren fertőződtek meg, és több mint 2000 halottja van, Európában több mint 800 fertőzött és 19 halott van. a legsúlyosabban Kínát és Iránt érinti, de most a dél-koreai nagyvárosokban terjed a legjobban. Olaszországban az utolsó adatok szerint több mint 650 a fertőzöttek száma, de kevesebb mint felük szorul kórházi kezelésre, 17-en haltak meg, mind idős, beteg emberek, és 45-re teszik a gyógyultak számát.