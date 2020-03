Keresztbe tesz a koronavírus a tavaszi programdömpingnek

Szerdán vészhelyzetet hirdetett a kormány az országban a koronavírus-járvány miatt. Gulyás Gergely miniszter a döntés bejelentésekor azt mondta, ilyen intézkedésre a rendszerváltás óta nem volt példa.

A vészhelyzet bejelentése számos korlátozást jelent majd az emberek életében, ezek egyike lesz, hogy a kormány megtiltja olyan kül- és beltéri tömegrendezvények szervezését, amelyeken nagy tömegek vennének részt, megkönnyítve ezzel a koronavírus terjedését.

Szerda éjféltől tilos lesz 100 fősnél nagyobb beltéri, és 500 fősnél nagyobb kültéri rendezvényeket megtartani

- mondta Gulyás Gergely.

"Ez nem gyárakra, működő irodákra, éttermekre vonatkozik, de szórakozóhelyekre már igen. Itt a rendezők vagy a helyek üzemeltetői felelőssége, hogy ezeknek a rendezvényeknek megtartására ne kerüljön sor" - magyarázta.

A tiltás visszavonásig érvényes, és Gulyás azt mondta, ez nem heteket, hanem inkább hónapokat jelenthet.

Lefújáscunami indult

A kormány bejelentése nyilvánvalóan lehetetlenné teszi a legtöbb színház és mozi, és több közösségi tér további működését.

Ahogy azt várni lehetett, a délutáni sajtótájékoztató óta sorra érkeztek rendezvények elhalasztásáról, kulturális intézmények bezárásáról szóló bejelentések a szerkesztőségünkbe.

Elmarad a 27. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál, amit április 23-26 között rendeztek volna meg a Millenárison.

Lefújták a budapesti bringások éves dzsemboriját, az I Bike Budapest kerékpáros felvonulást is. Ezt április 25-én tartották volna, a pótlásra még nincs dátum.

Nem lesz Friss Hús Nemzetközi Rövidfilmfesztivál sem Budapesten, legalábbis a tervezett időpontban: március 23-29-én, de jó hír hogy ezekben a napokban a fesztivál korábbi díjnyertes és klasszikus filmjeit online elérhetővé teszik a szervezők. A válogatást a Friss Hús honlapján és Facebook oldalán lehet figyelemmel kísérni.

Egyik előadását és programját sem tartja meg a Trafó csütörtöktől. A ma este 8 órás előadásukat viszont úgy tudjuk, még megtartják. A színpadjukra nem is állhatna adekvátabb társulat, mint a kiváló Tünet Együttes.

Nehéz eldönteni, mikor viccel és mikor nem, de Bödőcs Tibor a stand-up turnéja lefújását jelentette be.

Kénytelen lefújni minden koncertjét az Akvárium, a Gólya pedig holnaptól megpróbálja tartani a 100 fős vendéglimitet a rendezvényein.

Szegeden az önkormányzat döntött arról, hogy lemondja

a Szegedi Nemzeti Színház és az Ifjúsági Ház beltéri programjait,

a Belvárosi Mozi előadásait,

az Agora, a Sportcsarnok és a művelődési házak rendezvényeit,

és minden a megengedettnél nagyobb beltéri és kültéri rendezvényét.

És mostantól a Miskolci Nemzeti Színház sem tartja meg az előadásait a koronavírus elleni védekezés miatt, határozatlan ideig.

Ó, és John Cleese, a Monty Python-ból ismert komikus budapesti előadásának is lőttek. Pedig ez lett volna a Last Time To See Me Before I Die.

Elmarad a FED-kupa is, aminek a megrendezésébe sok pénzt öntött a kormány

Áprilisban Budapesten rendezték volna meg a női tenisz-válogatottak versenye, a FED kupa döntőjét, aminek a rendezési jogát összesen 4 évre nyerte el a Magyar Tenisz Szövetség még tavaly tavaly júniusban. Most azonban ez is elmarad a koronavírussal kapcsolatos egészségügyi aggodalmak miatt - közölték a szervezők. Az MTSZ közleményében azt írja, megpróbálják még az idén megrendezni a versenyt.

Az idei lett volna a négyből az első Budapesten rendezett döntő, amire a kormány sok pénzt költött el. Azt ugyan egyelőre nem tudni, hogy a célra elkülönített 3.2 milliárd forintból mennyit, de tekintve, hogy hetekre vagyunk a rendezvény tervezett idejétől, előrehaladott állapotban kellett, hogy legyenek az előkészületek. A négy döntő teljes költségvetése 21 milliárd forint.

Egyelőre nem lehet tudni, megtérítik-e valaki a színházak, koncertszervezők kárát

A kormány sajtótájékoztatóján az egyik újságíró rákérdezett, várhatnak-e valamilyen állami kárpótlásra a bezárni kényszerülő, és így jelentős bevételtől eleső színházak, mozik.

„Nem tartunk még itt egyelőre, egészségvédelmi intézkedéseket is teszünk. Nyilván a római jog óta közös teherviselésben a közös kárviselés is közös. Lex rodia, úgy hívják ezt” - válaszolta Gulyás Gergely.