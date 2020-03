Varga Mihály szerint elképzelhető, hogy a koronavírus miatt recesszió lesz Magyarországon

Varga Mihály gazdasági miniszter szerint "a legrosszabb forgatókönyv megvalósulása esetén", ha elhúzódik a koronavírusjárvány, "kis mértékben" akár vissza is eshet idén a magyar gazdaság. Varga az Inforádiónak nyilatkozva mindazonáltal inkább tűnt optimistának, amennyiben azt hangsúlyozta, hogy "egyelőre nagyon bizonytalanok a becslések", bár azt azért megengedte, hogy "nem várható a helyzet javulása".

A koronavírusjárvány komoly nyomást jelent a világgazdaságra. Azt már Orbán Viktor is elismerte, hogy a turizmus idén összeomlott, abból komoly bevételekre idén nem számíthatunk. Ez globálisan is nagyban visszaveti majd a keresletet, ahogy hosszú távon azzal is számolni kell, hogy ha Olaszországhoz hasonlóan Európa más országaiban is szigorú utazási korlátozásokat kell bevezetni, az a termelést is megzavarhatja. Ennek megint kettős hatása lesz:

egyrészt a kínálati oldal is szűkülni fog a termelés leállásával;

másrészt az így kieső bérek a keresleti oldalon is hiányként jelennek majd meg.

Varga mindazonáltal valamiért azt a teljesen irreális forgatókönyvet is ismertette, hogy ha holnap az egyik pillanatról a másikra megszűnne a koronavírusjárvány, akkor szerinte a magyar gazdaság idén akár 4 százalékkal is növekedhetne. A legrosszabb esetben - amikor uniós szinten 2,6 százalékos visszaeséssel számol - szerinte a magyar gazdaság "stagnálna, vagy akár egy kicsit mínuszba is fordulhatna". (Inforádió via Portfolio.hu)