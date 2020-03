A norvég miniszterelnök külön sajtótájékoztatót tartott gyerekeknek

Magyarországon már az is nehezen értelmezhető, hogy a napi koronavírusos tájékoztatót a miniszterelnök asszony (!?) tartja, oldalán az oktatásért és integrációért felelős miniszterrel (?, ráadásul szintén nő) és az önálló gyerek- és családügyi minisztérium vezetőjével. Ők ráadásul három különböző pártból - konzervatív, kereszténydemokrata és liberális (???) - érkeztek a koalícióba. De mindezek furcsasága eltörpül ahhoz képest, hogy

ezen a sajtótájékoztatón csak gyerekek kérdezhettek.

Pontosabban a közmédia és a legnagyobb független napilap közösen (????) összegyűjtötte a gyerekek kérdéseit, a kormánytagok pedig ezekre válaszoltak komolyan és részletesen. Ebből a tudósításból a norvégul nem tudók is kaphatnak ízelítőt belőle, hogy is nézett ki a hétfői esemény.

Norvégiában majdnem 1500 regisztrált esetnél és 3 halottnál tartanak, lezárták a határokat, az iskolákat és az óvodákat. „Különleges napok ezek. Sok gyerek szerint ijesztő, ami történik” - magyarázta Erna Solberg miniszterelnök az egyik kérdésre.

„Nincs azzal semmi baj, ha valaki megijed, amikor ennyi dolog történik egyszerre”

- nyugtatta a gyerekeket a miniszterelnök. „Még ha meg is jelent a fertőzés az iskoládban, majdnem mindenki rendben lesz. Ugyanez igaz apura és anyura, ha ők is elkapják.”

A kormányfő és miniszterei ilyen kérdésekre válaszoltak:

Lehet szülinapi bulim?

Meglátogathatom a nagyszüleimet bevásárlás után?

Mikor lesz védőoltás?

Hogyan segíthetnék?

Az egyik legfontosabb, többször visszatérő téma az utóbbi volt. A miniszterelnök azt mondta a gyerekeknek, hogy „ha otthon maradtok, azzal segítetek másoknak, hogy ne kapják el a betegséget és ne legyenek betegek.”

Erna Solberg a sajtótájékoztatón Fotó: LISE ASERUD/AFP

A norvég kormány is azt tanácsolta a gyerekeknek, hogy a nagyszüleik érdekében most ne találkozzanak velük, de a miniszterelnök arra buzdította őket, hogy egymásra is figyeljenek. Sokan egyedül érezhetik magukat otthon. Akik máskor is gyakran magányosak, most különösen azok lesznek. Lépjetek velük kapcsolatba telefonon vagy a neten.

Csinálhattok valami vicceset, akkor is, ha nem vagytok együtt.”

A másik fontos témakör a nyári szünet volt, aminek elmaradásától sokan tartanak. Guri Melby oktatási miniszter a gyerekek türelmét kérte, hogy nem tudja előre megmondani, meddig lesznek zárva az iskolák. „Remélem, nem sokáig, de nem ígérhetek semmit. Arra azért érdemes felkészülnötök, hogy a vakáció idén kicsit más lesz, mint korábban.”

Norvégiában egyébként nem először fordul elő, hogy politikusok gyerekek előtt szerepelnek, a tavalyi önkormányzati választások során például a miniszterelnök is részt vett egy ilyen televíziós vitán. (Reuters, Norway Today)