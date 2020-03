Elkezdték embereken tesztelni a koronavírus elleni vakcinát

Négy önkéntesen kezdték el tesztelni Amerikában azt a vakcinát, ami talán felveheti a koronvírussal a harcot, írja a BBC.

A seattle-i és washingtoni Kaiser Permanente kutatóintézet fejlesztette ki azt a mRNA-1273 vakcinát, ami a COVID-19 koronavírus genetikai kódját tartalmazza, de nem okozza magának a vírusnak a kialakulását.

Világszerte dolgoznak kutatók a védőoltáson, de ez az első alkalom, hogy embereken tesztelik.

A négy önkéntes különböző adagokat kap a vakcinából, fejenként összesen kettőt, amik között 28 nap eltérés lesz. Azonban hónapok is eltelhetnek, mire kiderül, hogy az oltóanyag tényleg hatásos volt. A védőanyagot injekciós tű segítségével a felkar izmába juttatják be. Ha pedig minden rendben megy a tesztelés során, és nem csak nem veszélyesnek, de hasznosnak is bizonyul, akkor is még körülbelül 18 hónap, mire bevezetik. Hogy miért tart ez ilyen sokáig, arról ebben a cikkünkben írtunk.

John Tregoning, az Imperial Collage London járványszakértője elmondta, hogy a tesztelt oltóanyagok

„nagyon magas színvonalon készültek, és olyan alapanyagokat használtunk fel benne, amelyekről tudjuk, hogy biztonságosak az emberre nézve. A teszten résztvevőket nagyon szoros figyelemmel kísérjük.”

Az első adagot már be is adták egy 43 éves, kétgyerekes seattle-i anyának.