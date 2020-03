Ott is kevés a védőfelszerelés, ahol elkülönítő részlegen látják el a koronagyanús betegeket

Horváth Ildikó egészségügyi államtitkár azt ígérte kedden az Országgyűlés szakbizottságában, hogy igyekeznek minél több védőfelszerelést minél gyorsabban az egészségügyi dolgozók rendelkezésére bocsátani.

Erre nagy szükség van, mert egyelőre kiemelt helyeken is döcög az ellátás.

A járvány miatt több kórházban is kialakítottak múlt héten olyan részleget, ahol izoláltan helyezik el a koronavírus-gyanús betegeket. Mintát vesznek tőlük, az vizsgálat eredményére pedig elkülönítve várnak. Közben ellátják őket, amihez a biztonság kedvéért kell megfelelő védőfelszerelés is.

Ez a protokoll szerint koronavírus ellen így néz ki: szemüveg, a műtősmaszknál jobb védelmet nyújtó maszk, kesztyű, sapka és egy zubbony. A legmagasabb fokú akkor lenne a védelem, ha a dolgozók kapnának plexi arcvédőt is. Mármint minden egyes vizsgálat esetében, nővérek és orvosok is.

Teljes védőfelszerelést viselő nővér a Szent László Kórházban Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

De annak ellenére, hogy ezekben az izolációs termekben jó eséllyel találkoznak az egészségügyben dolgozók koronavírusos beteggel, tudunk olyan budapesti kórházról, ahol védőfelszerelésekkel itt sem állnak jól.

Egy ilyen izolációs részlegen dolgozó orvos szerint kevés van mindenből, hamar kifogynak a készletek. Ilyenkor ígéretet kapnak a pótlásra, aztán ismét alig pár darab érkezik ezekből az eszközökből. Jelenleg a legnagyobb hiány a vízálló zubbonyból van (fontos lenne, hogy a légúti váladék ne tudjon átmenni a szöveten). Ezek elvileg egyszer használatos darabok, de rendszeresen előfordult, hogy csak permettel fertőtlenítik őket.

A mintákat az orvosoknak kell levenni, akkor mindenképpen használni kell a felszerelést. És az itt dolgozó nővéreknek is szükségük lenne rá. Van házi karanténban több nővér is, akik jobb híján olyan zöld köpenyben láttak el később fertőzöttnek bizonyult beteget, amiben például az apás szülésre mennek be a férfiak.

„Lehet, hogy ezek a kezdeti időszak nehézségei, és próbálják jól csinálni, de egyelőre döcög az ellátás” - mondta az orvos.

Eddig nagyon lassan érkeztek meg a teszteredmények is, mert csak a László Kórházban végezték el a laboratóriumi vizsgálatot. Naponta egyszer gyűjtötték be a mintákat. Így előfordulhatott, hogy valakitől levették a mintát délután, csak másnap reggel vitték el, és jó esetben innentől számított 24 óra múlva lett meg az eredmény. Addig mindig védőfelszerelésben kellett volna a beteget ellátni, de előfordult, hogy annak hiányában az orvos nem tudott bemenni a kórterembe. Volt már arra is példa, hogy elfogyott a táptalaj, ami a teszt mintavételéhez kellett, sufnimegoldásokkal próbálkoztak. (A légúti mintavétel hamarabb mutatja ki a vírust, mint a vérvizsgálat, de megbízhatatlanabb. Ezért három vizsgálatot is el kell végezni ahhoz, hogy megerősítsék a koronavírus fertőzést egy betegnél.)

Eddig a László maximum 30 tesztet fogadott be egy nap egy-egy ilyen izolációs részlegből. Ez most már javulhat, miután más laboratóriumoknak is lehetőséget kapott a vizsgálatok elvégzésére.

A Szent László és Szent István kórházakban közben egyre több dolgozót csoportosítanak át a koronavírussal fertőzött betegek kezelésére minden osztályról. Egy ott dolgozó orvos forrásunk szerint a beosztást úgy készítik, hogy lehetőleg a fiatalabb orvosok kerüljenek át először, őket talán nem viseli meg annyira, ha esetleg megfertőződnek. Forrásunk szerint a Szent László Kórház koronavírusosokkal foglalkozó egységei maszkokkal el vannak látva, igaz, ennek az az ára, hogy más osztályokon korábban arra utasították a dolgozókat, hogy a sima sebészi maszkokkal is nagyon spóroljanak, lehetőleg ne használjanak naponta egynél többet.

Vízálló zubbonyból, védőszemüvegből és arcvédő plexiből azonban a koronavírusosokkal foglalkozó részlegen is nagyon kevés van. A helyzet javítása érdekében a kórház kiadta a dolgozóinak, hogy aki tud, szerezzen be vízhatlan köpenyt és védőszemüveget magánúton,

akár valamelyik barkácsáruházból.

„Az rendben van, hogy létezik egy protokoll, de ki ellenőrzi, hogy a kórházak biztosítják-e az előírás szerinti védőfelszerelést a dolgozóiknak?” - tette fel a kérdést az orvos, hozzátéve, hogy ha a Szent Lászlóban, ami a koronavírus elleni küzdelem frontvonala, ilyen a védőfelszerelés, mi lehet a többi kórházban.

Az egészségügyi államtitkár keddi közlése szerint már 45 egészségügyi dolgozó van karanténban az ország különböző pontjain. Sokan közülük egyébként éppen azért kerültek karanténba, mert elégtelen védőfelszerelésben vagy anélkül kényszerültek koronavírussal fertőzött beteg ellátására.

Úgy tűnik, a kormány is egyre komolyabban veszi a helyzetet, Horváth Ildikó egészségügyi államtitkár arról számolt be az Országgyűlés népjóléti bizottságának, hogy több beszerzés is zajlik, igyekeznek minél több védőfelszerelést minél gyorsabban rendelkezésre bocsátani. Viszont az államtitkár szerint éppen ezért a rendelkezésre álló felszerelésekre stratégiai készletként kell tekinteni, és ott kell elhelyezni, ahol a legnagyobb szükség van rá.