Tartalékok nélkül néz szembe az eleve kifacsart magyar egészségügy a koronavírussal

„Nem kell félni, itt vagyunk, eltökéltek vagyunk, végezzük a dolgunkat. De a tegnapi orvosellenes EMMI-nyilatkozat után csak annyit tudtunk reagálni, hogy kinyalhatják” - mondta egy vidéki intenzív osztály orvosa, mikor arról kérdeztük, mit üzenne a kormánynak a koronavírus-helyzettel kapcsolatban. Az általunk megkérdezett orvosok mindannyian arról számoltak be, hogy nem kapnak elegendő számú és minőségű védőfelszerelést a fertőzés ellen. „Az Orvosi Kamara még enyhén fogalmazott” - mondták többen is a Magyar Orvosi Kamara (MOK) szerdai és csütörtöki közleményeiről, amikben arról számoltak be, hogy sok helyen nem állnak rendelkezésre azok a szükséges eszközök, amelyek az orvosok, ápolók, nővérek biztonságát szavatolhatnák egy koronavírusos beteggel való találkozáskor.

Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Ezekre reagált a kormány úgy, hogy közveszélyokozással és pánikkeltéssel vádolta a MOK-ot, Káslerék szerint ugyanis a kormány igenis megfelelő védőfelszereléseket biztosít. A 444 által megkérdezett orvosok szerint azonban távolról sem ez a helyzet.

„Sima maszkban dolgozunk, az semmit nem véd, ha esetleg koronavírusos a beteg, akit ellátok” - mondta egy szombathelyi, alapellátásban dolgozó fogorvos. „Ami ér is valamit, az az úgynevezett FFP-maszk, na abból kettőt kaptunk, az ügyeletre, miközben 18-an vagyunk. Jeleztük, hogy több maszk kellene, de a szombathelyi ellátó egyszerűen közölte, hogy nincsen.”

Különösen rossz a helyzet a háziorvosoknál, akiknek hatalmas szerepe lenne az ellátásban és a fertőzések észlelésében, de azon túl, hogy nem kapnak megfelelő védőfelszerelést, a többségük a koronavírus szempontjából még a különösen veszélyeztetett kategóriába is esik, hiszen idősek. Az állami adatok alapján a magyar háziorvosok átlagéletkora a 60 évet közelíti, és bizonyos körzetekben még 80 fölötti háziorvosok is praktizálnak. Nélkülük nem lenne ellátás.

Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Egy Bács-Kiskun megyei háziorvos így írta le a helyzetet: „Kicsit azért ideges vagyok. Próbálok védekezni, ahogy tudok, tény, hogy ehhez nem igazán biztosítanak felszerelést. Pedig a probléma nem elsősorban az én egészségem, hanem az, hogy ha esetleg elkapom, akkor utána én napokon át fertőzném az amúgy is legyengült immunrendszerű betegeimet. Benne van az eskümben, hogy nem árthatok a betegeimnek, mi van akkor, ha ezt nem tudom garantálni?”

A háziorvosok szerint egyre több betegük keresi őket telefonon, ha koronavírusgyanús tüneteket észlel magán, és ez tényleg sokkal jobb, mintha a rendelőbe jönne, de sajnos még mindig vannak olyanok is, akik nem figyelnek erre, vagy akár fel sem merül bennük, hogy koronavírusuk lehet. Ilyen helyzetben a megfelelő háziorvosi ellátást csak a lehető legbiztosabb védőfelszereléssel lehetne biztosítani. Közben a 444 olvasói már több olyan esetről is beszámoltak, amikor koronavírusgyanús tünetekkel felhívták a háziorvosukat, aki viszont kerek-perec megmondta, hogy ő nem tud kimenni a beteghez, mert nincs védőfelszerelése, inkább a kormányzati koronavírus zöldszámon érdeklődjenek.

„Ez egy végletekig kizsigerelt, csúcsra járatott rendszer, amiben nem igazán voltak tartalékok a járvány előtt sem, sem emberből, sem felszerelésből” - mondta egy budapesti kórház intenzív osztályának orvosa, aki szerint az is rontja a helyzetet, hogy nagyon régen volt ehhez fogható járvány, így kevés az élő tapasztalat a kezelést illetően. A kormány folyamatosan tölt fel újabb és újabb protokollokat erről, de több orvos is arról panaszkodott, hogy nem megfelelő az információáramlás, a saját munkahelyük nem tájékoztatja őket, a legtöbbször más forrásokból kell levadászniuk az információkat. Az a szerencse, hogy a járvány kezelésére európai protokollok is léteznek, sok orvos azt mondta, ő ezeket használja.

Egy megfáradt dél-koreai kórházi dolgozó pihenője a járvány helyi gócpontjában, Daegu város egyik kórházában. Fotó: -/AFP

A budapesti intenzíves orvos szerint ő FFP2-es maszkot még soha életében nem is látott közelről, az egész osztályán 3 ilyen maszk lehet, vízlepergető köpenyből és védőszemüvegből sincs elég. Sőt, miközben az FFP maszkokat is néhány óránként cserélni kellene, a kórházban már kiadták az utasítást, hogy a dolgozók

a sima sebészi maszkot is csak naponta cseréljék, mert azokból is nagyon kevés áll rendelkezésre, kb. másfél hétre lehet még elég a jelenlegi készlet.

Kézfertőtlenítővel ugyanez a helyzet, igaz, ez nem feltétlenül a magyar kormány hibája, egész Európában nagyon nehéz most ilyen eszközöket és felszereléseket beszerezni.

A vidéki intenzív osztályon dolgozó orvos is hasonlókról számolt be, azt mondta, náluk is kezeltek már koronagyanús beteget, „de hála istennek, negatív lett a teszt, mert védőfelszerelésünk, az nem volt”. Az orvos szerint egyébként az Országos Mentő Szolgálat elég jól fel van szerelve, és ők megfelelően is kezelik a betegeket. „Csak aztán a koronagyanús páciens bekerül egy olyan felszerelés nélküli kórházba, ahol gyenge, idős betegek fekszenek. Az idevonatkozó protokollok pedig sokszor hiányoznak vagy ellentmondásosak. Az egyik előírás például az, hogy LEHETŐLEG egyágyas kórterembe fektessük a koronagyanús betegeket. Ha nincs egyágyas, hát nincs, ez van. Így nem lehet szembenézni egy ilyen járvánnyal.”

A marseille-i egyetemi kórház Járványügyi központjának munkatársai koronavírus-teszteket analizálnak. Fotó: GERARD JULIEN/AFP

Több intenzíves orvos is problémának nevezte, hogy még ha az infektológiai osztályokon van is megfelelő felszerelés a fertőzött vagy fertőzésgyanús betegek ellátására, a koronavírusos betegek gyakran kerülnek az intenzív osztályokra légzési nehézségekkel. „Hiába az az eljárás hogy felviszik a Szent László kórházba a pozítív betegeket, de előfordulhat, hogy tüdőgyulladásos szeptikus sokkos páciens nem lesz szállítható állapotban.” Egy ilyen út során az intenzív osztály dolgozóival és a beteghordókkal is kapcsolatba kerülnek a fertőzöttek, az ő esetükben viszont már nem kielégítően megoldott a védekezés.

„Márpedig ha csak egy orvos vagy ápoló megbetegszik az intenzíven, akkor attól kezdve mindenki kontakt. Onnantól az a kórház nem tud megfelelő ellátást biztosítani. Ezekre sokkal jobban kellene figyelni. Most is már inkább csak a látszatot tartjuk fenn, hogy van betegellátás.”

A leterhelt egészségügyi dolgozók esetleg abban reménykedhetnek, hogy aki nem koronavírussal fordulna orvoshoz, az a következő hetekben inkább egyáltalán nem is fog, így némi kapacitás felszabadul. A szombathelyi fogorvos is erről számolt be, azt mondta az iskolák sorra mondják le a fogászati szűréseiket és sok páciens inkább elhalasztja a kezelését. Több kórház reménykedik abban, hogy emiatt lesz lehetősége embereket átcsoportosítani, sok helyen a belgyógyászatokról vezényelnek dolgozókat az infektológiai osztályokra.

„Ha tényleg az történik, ami Lombardiában, akkor pillanatok alatt betelik az összes erre kialakított intenzív osztály. Ezért van arra szükség, hogy mindenhol felkészüljünk, és mindenhol biztosítsanak eszközt legalább az induláshoz” - mondta a vidéki intenzíves orvos.