A háziorvosoknak egyelőre nem jut a koronavírus ellen teljes védettséget nyújtó maszkokból

Valóban vannak nehézségek azoknak a maszkoknak a beszerzésében, amik tényleges védelmet nyújtanak a koronavírus ellen. Ezt Gulyás Gergely miniszter ismerte el a koronavírusról tartott mai sajtótájékoztatóján.

A Magyar Orvosi Kamara a mai sajtótájékoztatójukon közölte, hogy a háziorvosoknak kiküldött - a magyar börtönökben lévő elítéltek által is gyártott sebészmaszkok - nem alkalmasak rá, hogy viselőjüket megvédjék a koronavírustól. Ez a szájat takaró maszk arra jó, hogy a viselője - mondjuk egy műtétet végző orvos - ne fertőzzön, mert a szája és orra előtt lévő vékony anyag belülről felfogja a kiköhögött kórokozókat. Ez is fontos, de azoknak az egészségügyi dolgozóknak, akik koronavírusos beteggel találkoznak, jobb védőfelszerelésre lenne szükségük. Azoknak a háziorvosoknak is, akiket annak ellenére keresnek fel a betegek, hogy megkérik őket, telefonon érdeklődjenek.

Az a típusú maszk, ami az orvosi kamara szerint valóban védi a viselőjét a koronavírustól, az FFP3. Ez teljesen hiánycikk. A háziorvosok sem ilyenből kaptak, hanem a sebészmaszkokból.

A megbízható maszk Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Gulyás Gergely is a sebészmaszkokra gondolhatott, amikor február 27-én azt közölte a kormányinfón, hogy „egymillió-kétszázezer maszk áll rendelkezésre, a büntetés-végrehajtási intézetek pedig napi huszonötezret gyártanak belőle”.

Egyébként még ezekből is hiány van, amire két hete Gulyás azt mondta, hogy „lehetnek patikák, ahol hiány lépett fel maszkból, de ebben az esetben az operatív törzs mihamarabb gondoskodik a készlet feltöltéséről”.

Gulyás ma már azzal egészítette ki a „kellő számú maszkkal rendelkezünk” mondatát, hogy

„ahol nehézségek lehetnek vagy vannak, az az egészen speciális maszk, ami gyakorlatilag egy fél álarc”. Ez pontosan az, ami az Orvosi Kamara szerint kellene az egészségügyi dolgozóknak.

A miniszter tájékoztatása szerint 60 ezer ilyen speciális maszk van készleten. Emiatt prioritást kellett felállítani az egészségügyi dolgozóknál. Legalábbis Gulyás azt közölte, hogy „a kormány a leghatározottabban utasította az operatív törzset, hogy ott, ahol kórházakban kezelnek koronavírus fertőzés gyanújával számon tartott betegeket, ott minden egészségügyi dolgozónak ilyen speciális maszk álljon rendelkezésére”.

Megkérdeztük, hogy ezek szerint a háziorvosoknak nem jut ebből a speciális maszkból, csak a sebészmaszkokból. Amire az volt Gulyás válasza, hogy

„Mindenféle maszk megvédhet, az a kérdés, hogy a védelem milyen teljeskörű. És arra törekszünk, hogy mindenki a lehető legteljeskörűbb védelmet megkapja. A nagy helyzet az, hogy ma minden, a védekezéshez szükséges eszközből az egész világon hiány van. Magyarország mindent megtesz annak érdekében, hogy ami szükséges, azt beszerezzen, ami rendelkezésre áll, azt pedig jól ossza el”.

Nem lehetett volna erre előre felkészülni?

Az első pillanatban rendeltünk többletmaszkokat, amikor a fertőzés Európába is eljutott, a helyzet az az, hogy a hamburgi kikötőben 120 ezer maszk áll”.

Ezek a maszkok a németek exporttilalmán akadtak fenn, „azt sem engedik ki, amit mi megrendeltünk” - mondta a miniszter. Gulyás szerint a német tiltást egyébként több uniós ország vezetője is bírálta.

Extrán fontos az egészségügyi dolgozók megfelelő védőfelszerelése. Nyilván el kell kerülni azt, hogy ők fertőzzenek meg egyébként is beteg embereket. De a kiesésük is komoly problémát okozna egy nagyon túlterhelt rendszerben. Ha ugyanis megfelelő védőfelszerelés nélkül kerülnek kapcsolatba koronavírusos beteggel, nekik is karanténba kell vonulniuk két hétre. Mint az történt elővigyázatosságból a László Kórház 16 egészségügyi dolgozójával.

Ha orvosnak nem jut, akkor az átlagemberek még nehezebb jutnak hozzá a megfelelő védőfelszereléshez. Azok is, akik munkájuk miatt sok emberrel találkoznak. Megkérdeztük Gulyástól, hogy mit tehet az, aki védőfelszerelést szerezne be akár magának, akár a munkavállalójának, de nem tud, mert hiánycikk a védőmaszk és a kézfertőtlenítő is.

Gulyás: „A kézfertőtlenítővel kapcsolatosan szeretném jelezni, hogy a szappanos kézmosás is kézfertőtlenítésnek felel meg.

Csakhogy ahhoz el kell menni csaphoz.

G: Mindenhonnan megpróbáljuk a kézfertőtlenítőt is beszerezni. Ahol van, azt is lehet használni, ahol nincs, ott a gyakori kézmosás megfelelően tudja pótolni.

Csak így nehéz az embereket felszólítani arra, hogy védőintézkedéseket tegyenek, ha nem kaphatóak ezek a védőfelszerelések.

G: Ha van alternatív megoldás, akkor azt kell használni.”

A helyzeten tovább ront, hogy abban a néhány patikákban, ahol még beszerezhető a sebészi maszk, nagyon drágán adják, egyes híradások szerint 1500 százalékkal is emelkedett az áruk. Lakatos Tibor ezredes, az operatív törzs ügyeleti központjának vezetője erre a keddi sajtótájékoztatón annyit mondott: a büntetés-végrehajtási intézetek három műszakban készítik a maszkokat, ez okozhat áremelkedést.

Megkérdeztük azt is, hogy a kormány nem érzi-e annak szükségét, hogy teleplakátozza az országot, hogy hogyan lehetne védekezni a koronavírus ellen. Ezt szóvá tette az orvosi kamara is.

„Gulyás: Rádióban, televízióban láttam ezzel kapcsolatos tájékoztatást, interneten, Facebookon és mindenhol mennek ezek a hirdetések. Ha plakátokra is szükség van, mint eszközre, én ettől sem zárkózom el. Egyetértek abban, hogy mindannyiunk közös felelőssége, hogy a lehető legszélesebb körben tudjunk tájékoztatni. Ha a plakát egy ehhez szükséges eszköz, akkor a kormány ennek használatára nyitott.”