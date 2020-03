Íme a védőfelszerelés, amit az állam biztosít a házoiorvosoknak

Egy budapesti háziorvos a mai napon a Mohács utca 24. szám alatti Országos Mentőszolgálattól átvette a védőfelszerelését, amit az állam biztosított számára.

A szett 3 darab FFP 1 maszkból és egy 110 ml-es kézfertőtlenítő zseléből áll.

Ezen kell osztoznia az asszisztensével. Egy első vonalbeli ellátó, belgyógyász háziorvosnak. Ez nem egy napi felszerelés, hanem ez az összes, amit jelenleg az állam egy háziorvos és az asszisztense számára biztosít.



Felhívtuk az orvost, aki elmondta, hogy szerinte ez a felszerelés semmire nem jó, ugyanis az FFP1-es maszk pont annyira véd, illetve nem véd, mint a sima sebészi maszk. De ha használna, akkor sem lenne elég három darab egy orvos számára. A jobb minőségű, erősebb védelmet adó FFP3-as maszkot, amit eredetileg ígértek nekik, azt is négyóránként cserélniük kellene a szakma szabályai szerint. Az orvos jelenleg több idősebb kollégáját is helyettesíti, akik a nagyobb veszélyeztetettség miatt el vannak tiltva a betegellátástól. Az ő maszkjaik átvételével egészítette ki a saját készletét. A Praktikerben pedig vett festőoverált és védőszemüveget magának.

A háziorvos szerint a elegendő felszerelés az lenne, ha jutna szemüveg, műszakonként két FFP3-as maszk neki és az asszisztensnek is, ha egyszerhasználatos köpenyekben dolgozhatnának és ha előfordul gyanús eset, akkor szükség lenne elérhető védőruhára is.

Az orvos elmondta, hogy a betegellátást amennyire lehetett már áthelyezték telefonra, emailre, de elkerülhetetlen, hogy személyesen, fizikailag is megvizsgáljon betegeket, viszont ez védőfelszerelés nélkül kockázatos, ha ő megbetegedne, abból nagy probléma lehet. (Nem csak azért, mert kiesne a betegellátásból, hanem elsősorban azért, mert amire jelentkeznének a tünetei, addig sok mást is megfertőzhet a betegei közül.) Ezért mától lezárja a rendelőt, félig az ablakon keresztül, az épület előtt végzik majd a munkát, ami azt jelenti, hogy sok beteg ellátatlanul marad. Minimalizálják az orvos-beteg, illetve beteg-beteg találkozást.



A szerény felszerelésről csütörtökön Dr. Tőzsér Berta Mária háziorvos rezidens is csalódott hangú posztot közölt:

„Dühös vagyok! 😡 Most mondják be a tévében, hogy több ezer ffp2-es maszkot nem vettünk mi át, háziorvosok.

Nos, először is 50 db sebészi maszkot ígértek, amiért nekünk kellett elmenni. Volt, akinek 90km-t utazva úgy, hogy két körzetet lát el, mert helyettesít is, tehát igazából nincs rá ideje, hogy ő furikázzon azért az 50 maszkért.

Aki mégis el tudott menni, az maximum 20, esetleg 40 sebészi maszkot kapott, nem az ígért 50-et. Aztán jött a hír, hogy kapunk 3 db ffp3-ast. Nos, azok kivétel nélkül mind ffp1-esek voltak, ami nem jobb, mint egy sima sebészi maszk.

Nagyon dühös vagyok, hogy hazudnak... 😡”

A Hír Tv Sajtó Klub című műsorában arról beszéltek, hogy a háziorvosok számára rendelkezésre áll a megfelelő védőfelszerelés, de az orvosok nem mennek el érte: