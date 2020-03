Szinte egy lélek sem jön át a röszkei határon, de kifelé két napot állnak a kamionosok

Csütörtökön Orbán Viktor aggodalmát fejezte ki, miszerint „remélem, hogy az éjszaka működött a határzár és a határőrizet, és abban is bízom, hogy a humanitárius folyosókon, akiknek kellett, azok át is jutottak".

Jelentjük: nemhogy kerítésen átmászó migránsokat nem láttunk a határon, de egy-két kamionost elvétve egy lélek se akar bejönni az országba. A szerbek ma reggel nyolc órakor teljesen lezárták a határaikat a személyi forgalom elől, csak a kamionforgalmat engedik át rajta. Míg az autópályán végeláthatatlan sorban kígyóznak a kamionok a kifelé menő oldalon, addig a röszkei kishatárátkelő szinte teljesen üres, mintha máris kijárási tilalom lenne az ország területein belül is.

Fotó: Fődi Kitti/444

A világvége hangulat közepén, a kishatár mellett csak egy bódéból szól hangos zene, jelezve, hogy még azért nem halt ki az emberiség. Csertus Tibor, az átkelőhely melletti dohánybolt és autópályamatrica-bódé tulajdonosa ma még kinyitott, de a határ dolgozóin kívül egyáltalán nem számít vásárlókra. Úgy tudja, személygépkocsiknál a szerbek csak a szerbeket engedik be, a magyarok pedig csak a magyarokat.

Fotó: Fődi Kitti/444

„Itt már senki nem jön át, se ki, se be. Én is csak azért jöttem ki, mert ez a telephelyem, és itt vannak a tyúkjaim meg a kutyám"- mondja a szegedi férfi.

Fotó: Fődi Kitti/444

A lezárt átkelőhely mellett is csak egy magányos őr üldögél, akinek már a napok is összefolynak, de állítása szerint amikor Magyarország lezárta a határait, azt az autósok könnyen elfogadták, és inkább visszafordultak vagy az autópályáról nyíló határátkelőn próbálkoztak.

Fotó: Fődi Kitti/444

Az autópálya befelé jövő oldalán lévő benzinkútnál is arra panaszkodnak a szájmaszkos eladók, hogy nemhogy személyi forgalom, de már nagyon kamionosok sem jönnek befelé az országba.

Hosszú várakozás után, amíg tényleg egy lélek sem hajtott át a pálya Szeged felé vezető felén, mégis sikerült találkoznom egy fiatal kamionsofőrrel, Balázs Péterrel.

„Ide befele most sokkal jobb, mert csak négy órát kellett várnunk, kifele menet két nap volt” - meséli, miközben a kígyózó kamionsorra néz az út túloldalán, majd megjegyzi, hogy nekik lehet, hogy már négy nap is lesz, mert állítólag Makóig áll a sor csak kamionokból.



A Miskolcra tartó férfitől kérdeztük, hogy mérték-e a lázát akár Szerbiában, akár befelé jövet.

Azt mondja, hogy a kamiosoknak a határon nem mérik, szerinte azért, mert látják, hogy rajtuk amúgy is védőmaszk és kesztyű van, bár amikor beszélgettünk, épp egyik sem volt rajta. Viszont a személygépjárművel és a busszal érkezőket egy egész orvosi kar várja. Nekik a cég végez méréseket, amikor megérkeznek a célállomásra. Ő jól rá is ijesztett a cég alkalmazottaira, mert éjszaka bekapcsolva felejtette a kályhát, és amikor felkelt, akkor öt helyen is megmérték a testhőjét, ami 37-38 fokokat mutatott. Kérte a pánikba esett alkalmazottakat, hogy várjanak még egy kicsit, mert amikor felébred az ember, olyankor mindig magasabb a testhője. A férfinak igaza lett, kiderült, hogy egyáltalán nem is lázas.

Országszerte minden határátkelőhelynél hatalmas a torlódás, 24 óra leforgása alatt 4800 román állampolgár kelt át a nagylaki határátkelőn. Az osztrák-magyar határon pedig patthelyzet alakult ki szerdán, amikor a Magyarország lezárta a határait, ezért több román kamionsofőr sem tudott bejutni az országba.