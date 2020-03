„Ez a rohadt vírus akár megbékélést is teremthetne, de közös hazánk miniszterelnöke nem akarja a nemzet egységét”

Vasárnap este megtartották „az első online tüntetést”, amely a felhatalmazási törvény ellen tiltakozó, 100 ezer aláíró fölött járó petíció folytatása.

A közösségi élmény nyilván nem lehetett olyan erős, mint amikor nagyobb tömeg gyűlik össze az utcán, de az élő közvetítés azért így is többet adott az azt követő 6 ezer embernek, mint egy sima videóüzenet. Az pedig kétségtelen előnye az online tüntetésnek, hogy nem kellett hozzá órákig ácsorogni a hidegben, ráadásul a felszólalók is dicséretesen rövidre fogták, még ha az ismétléseket nem is sikerült elkerülni. Utóbbi mondjuk nem meglepő, hiszen nagyjából mindenki ugyanazt fogalmazta meg különböző nézőpontokból:

a rendkívüli intézkedésekre szükség van, a kormánynak meg kell adni a felhatalmazást, de nem korlátlanul, mert ez pont a válsághelyzet kezeléséhez szükséges összefogást lehetetleníti el.

A fent visszanézhető közvetítés (az érdemi rész a 18. perctől) az egészségügyi dolgozók ünneplésével, egy rövid tapsolós videó bejátszásával kezdődött, majd sorra jelentek meg az otthonról bejelentkező beszélő fejek.

Az első felszólaló az egyik szervező, Horgas Péter díszlettervező volt, aki szerint a felhatalmazási törvény azt mutatja, hogy „közös hazánk miniszterelnöke nem tudja, vagy nem akarja megteremteni a nemzet egységét.” Ilyenkor mindenkinek megértőnek és visszafogottnak kell lennie, a járvány okozta természetes félelmet senki nem használhatja ki, tilos visszaélni a joggal és a hatalommal, hiszen

„nem háború, hanem rettenetes világjárvány van, amely akár nemzeti egységet, megbékélést is teremthetne, hiszen ez a rohadt vírus nem válogat.”

Kérjük és elvárjuk, hogy a kormány találjon olyan megoldást, amely az egész nemzetnek és minden politikai képviselőjének elfogadható, mondta, „mert tényleg egy az ország”, és aki ezt nem érti, az a közös cselekvéstől veszi el a figyelmet és a fegyelmet.

Fullajtár Andrea színész Angela Merkelt idézte, mint aki felelős politikusként szólt felelős állampolgárokhoz: „A mozgás szabadsága nehezen elnyert jog, a korlátozások csak abszolút szükségszerűséggel igazolhatók. Soha nem szabad könnyedén, és csak átmenetinek venni őket egy demokráciában.”

A felszólalások között a tiltakozók által beküldött, erősen ingadozó színvonalú „transzparenseket” mutattak, ez például egy erősebb darab:

Róna Péter közgazdász szerint vége annak a kornak, amikor a politikusok korlátlan hatalmat akartak, ami csak az isteneket illeti meg. Szerinte inkább olyan hozzáállásra van szükség, amilyet „a Szentatya az imént felvázolt”, a szeretet, a jóindulat, irgalmasság ideje van most. Az emberiség óriási bajban van, ezért tiszteletteljes, alázatosabb megoldásokra van szükség, hogy szeressük és megértsük egymást.

A Helsinki Bizottság társelnöke, Pardavi Márta azt mondta,

sokan érzik magukat tehetetlennek és védtelennek. Ilyenkor nagy a kísértés arra, hogy a nálunk erősebbnek több hatalmat adjunk, hogy megvédjen.

Pedig nem vagyunk tehetetlenek, az igazi erő nem a korlátlan hatalomban rejlik, hanem a közösségért felelősséget vállaló emberben. Az sem igaz, hogy csak korlátlan hatalommal felruházott kormány orvosolhatja a bajt. A demokrácia azt is jelenti, hogy ilyen felhatalmazás még a rendkívüli körülmények között sem lehetséges.

A kormány bizalmat és több mozgásteret kér, de nem ígér bizalomgerjesztő felelősséget. „Nem adhatunk korlátlan vakhitet. A kormány akkor jár el felelősen, ha beleírja a törvénybe, pontosan meddig kér felhatalmazást.”

Mi továbbra is ott leszünk, hogy segítsünk nektek - ígérte végül a jogvédő szervezet vezetője, amely eddigi profilját némiképp átrajzolva azt is felajánlotta, hogy bevásárol annak, aki erre nem képes, miközben természetesen továbbra is nyújt jogi segítséget.

Lattmann Tamás nemzetközi jogász szerint senki nem akarja, hogy a kormány ne élhessen rendkívüli jogosítványokkal, csak azt, hogy tartsa be saját alaptörvényét. A felhatalmazási törvény szakmailag súlyosan kritizálható, szembe megy az alaptörvénnyel is, zavaros alkotmányos helyzetet idéz elő, és időkorlát nélküli gyakorolhatóságát jelentené a rendkívüli jogosítványoknak. Szerinte ezt a javaslatot még az sem támogathatja, aki amúgy szimpatizál a kormánnyal.

Pákozdi Éva civil aktivista az idősebb korosztály képviselőjeként beszélt az egészségügy leterheltségéről és hiányos felszereltségéről, illetve a gazdasági védőháló fontosságáról, amihez szerinte kormányzati, vállalati és civil összefogásra van szükség, amit a pártoskodás akadályoz.

A 444 itt írt részletesen törvényjavaslatról, amelyet előreláthatóan már holnap megszavaz a kormánypárti kétharmad.