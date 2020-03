Brüsszel Orbánnak: Nem akadályozunk, de éberek vagyunk

Az Euronews megkérdezte az Európai Bizottság szóvivőjét, hogy mit szólnak ahhoz, hogy a magyar miniszterelnök felszólította a brüsszeli testület, hogyha segíteni nem tudnak, akkor legalább ne akadályozzák a magyar kormányt a jarványügyi intézkedések foganatosításában. Orbán kritikája részben arról szólt, hogy a bizottság jelezte, vizsgálják, hogy a határidő nélküli rendeleti kormányzás bevezetése mennyire tekinthető a jogállamisággal összeegyeztethetőnek (a törvényt várhatóan hétfő délután fogadja el a magyar parlament).

Eric Mamer, a Bizottság szóvivői szolgálatának vezetője azt mondta, hogy a bizottság igenis segít Magyarországnak, és összesen 5,6 milliárd eurót (2000 milliárd forintot) máris felhasználhat a magyar kormány a védekezésre, a kifizetetlen strukturális alapok terhére. Erről a pénzről Gulyás Gergely miniszter azt mondta csütörtökön, hogy nem is lehet elkölteni, mert a magyar kormány ezt a forrást már előre megpályáztatta, még a járvány előtt. Ugyanakkor legalább 860 millió euró biztosan felszabadult már az 5,6 milliárdból a magyar kormány számára, és a 444 brüsszeli forrásai szerint van még ezen felül is elköltetlen pénz a keretben, ha nem is annyi, mint amiről most a szóvivő beszélt. Erről a vitáról ennek a cikknek a végén írtunk részletesen.

Eric Mamer a felhatalmazási törvényre utalva azt mondta, hogy

"(...) senkit nem akadályozunk abban, hogy tegye a dolgát. Ugyanakkor éberek vagyunk és figyelünk arra, hogy az uniós normáknak megfelelően lépjünk az összes területen."



Ahogy arról korábban írtunk, a magyar kormány nem csak pénzt, hanem eszközöket is kap az Európai Bizottságtól, mert a magyar belügyminisztérium jelentkezett azokra a beszerzési programokra, amelyekben maszkokat, lélegeztőgépeket és más egészségügyi termékek beszerzésére írt ki közbeszerzéseket a brüsszeli testület. (Euronews)