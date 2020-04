A szomszédos országokban mindenhol szigorúbb intézkedésekkel várják a húsvéti ünnepeket, mint nálunk

Sokan arra számítottak, hogy a húsvét miatt szigorítani fog a kormány a kijárási korlátozásokon, hogy ne induljanak el tömegek szerte az országba. Szlovákiában járás- és városelhagyási korlátozásokat hoztak, több országban már alapból ez a helyzet. Orbán Viktor végül a polgármesterekre bízta a döntést, akiknek viszont nem lesznek eszközeik a szabályok betartatására.

A szlovák miniszterelnök teljes zárat akarna

Szlovákiában a húsvéti ünnepek miatt április 8. és április 13. között utazási korlátozást vezettek be. A nagyobb várost vagy a járást nem lehet elhagyni, csak munkáltatói igazolással. Településen/járáson belül el lehet menni alapvető dolgokat vásárolni, és sétálni is lehet, de csak az egy háztartásban élők mozoghatnak együtt.

Autók ellenőrzése Szlovákiában Fotó: JOE KLAMAR/AFP

A maszkviselés közterületen már korábban is kötelező volt, akin nincs, akár ezer eurós büntetést kaphat. A kötelező karantén szabályainak be nem tartása miatt 1659 eurós büntetést szabhatnak ki. Szlovákiában a Közegészségügyi Hivatalnak jogszabályban biztosítottak hozzáférést ahhoz, hogy a mobilszolgáltatóktól adatokat kaphassanak az előfizetőikről, ezt „a karanténintézkedések betartatásának szükségességével” indokolták.

A szlovák miniszterelnök, Igor Matovič szerint a húsvéti rokonlátogatások „tűzgyújtói lehetnek a járvány terjedésének”. A március 21-én hivatalba lépett kormányfő a kinevezése óta hangoztatja, hogy a járvány megállítására szerinte az elhúzódó intézkedések helyett az ország totális leállítása lehetne a megoldás pár hétre, kijárási tilalommal, katonai fegyelemmel, és utána gyorsan újra lehetne indítani a gazdaságot. Ebben nem kapta meg a kormánykoalíciótól sem a támogatást.

Szlovákiában szigorúbb boltzárat vezettek be, mint nálunk. Csak az élelmiszerüzletek, drogériák, állateledel-kereskedések és benzinkutak tarthattak nyitva, és teljes vasárnapi üzletstopot hirdettek március 24-án. Ez utóbbi alól végül a gyógyszertárakat és az állatorvosi rendelőket kivették. És szigorított higiéniai intézkedések valamint korlátozások mellett, de újra kinyithattak a kertészüzletek, építőanyag-lerakatok, ügyvédi és közjegyzői irodák. A vevőknek ugyanakkor kötelező kesztyűt biztosítani. Hamarabb vezették be azt is, a 65 évesnél idősebbek reggel 9-től 12 óráig vásárolhatnak az üzletekben.

Szerb szigor

Szerbiában is szigorúbb korlátozások vannak a magyarnál, hétvégére pedig még szigorúbbakat léptettek életbe. A szükségállapotot március 15-én hirdették ki, hasonló lépésekkel, mint máshol: lezárták a határokat, bezárták az iskolákat, a vendéglátóhelyeket, sportpályákat, parkokat. De ott zárva vannak a piacok is. Ami a legkeményebb döntés:

a 65 év feletteik egyáltalán nem léphetnek az utcára.

Emiatt éri bírálat Aleksandar Vučić szerb elnököt, de szerinte a vuhaninál is rosszabb állapotok lennének, ha az 1,8 millió nyugdíjas megjelenne az utcákon.

Hétköznap délután 5 és reggel 5 között kijárási tilalom van, a hétvége ennél is szigorúbb volt eddig: szombaton 13 órától hétfő hajnali 5 óráig tilos az utcára lépni. Ezt tovább keményítették most: már péntek 17 órától kijárási tilalom van. A nyugdíjasoknak azt megengedték, hogy pénteken hajnali 4 (!) és reggel hét között elmehetnek bevásárolni. (Az ortodox húsvét nem most lesz, hanem 13 nappal később.)

Annyit enyhítettek a napokban, hogy kutyát lehet sétáltatni éjjel 11 és hajnali 1 között, de csak a lakás 200 méteres körzetében. Amikor ki lehet menni az utcára, kettőnél több ember nem bandázhat.

A Szerbiába érkező kínai szakemberek szerint a szerbek fegyelmezetlenek, ezért 24 órás kijárási tilalmat javasoltak. Ezt a szerb politikai vezetők egyelőre nem osztják, bár naponta tárgyalnak róla. Szerintük ha mindenki betartaná az előírásokat, akkor a teljes napi tilalomra azért nem lenne szükség. Vučić szerint az emberek 10 százaléka nem tartja be az előírásokat.

A szabályok bevezetése nem ment könnyen, több ortodox papot sem sikerült meggyőzni, hogy ne ugyanazzal a kanállal áldoztassanak, és nem csókolják meg egymás után a hívők a keresztet. Az egyház szerint „érzéketlen és kifejezetten rosszindulatú, hogy olyanok akarják megfosztani a híveket a számukra legfontosabb szentségektől, akik nem járnak templomba és nem is szoktak áldozni”, és hazugság, hogy bármelyik egyházi gyakorlat is veszélyeztetné a lakosság egészségét. Egy ortodox püspök mindenesetre belehalt a betegségbe, és több pap is megfertőződött.



Romániához hasonlóan Szerbiában is sok a Nyugat-Európából hazatérő vendégmunkás, de ebben is keményebbek a szabályok, mint máshol, 14 nap helyett 28 nap a karantén, ha valami járványgócból jön haza. A karantén szabályainak megsértése miatt már börtönbüntetést is kiszabtak.

A horvát járási tilalom

Horvátországban is bezártak már jóideje az iskolák és az óvodák, részleges boltzárat is bevezettek. Március 24-én leállították a tömegközlekedést, bezártak a piacok is és lakhelyelhagyási tilalmat is bevezettek. Utóbbi azt jelenti, hogy alapesetben senki sem hagyhatja el azt a várost vagy járást, ahová be van jelentve. Felmentést lehet adni ez alól, leginkább munkavégzés miatt. Miután kiderült, hogy sokan hamisítják az igazolásokat, papír helyett már csak elektronikusan kiadott felmentéseket fogadnak el. Csakhogy a horvát belügyminiszter a napokban már arra panaszkodott, hogy naponta 100 ezer QR-kódos lakhelyelhagyási engedélyt adnak ki a hatóságok. Szerint ha ilyen tempóban adják ki a felmentéseket, akkor nincs semmi értelme a korlátozásnak. Húsvét előtt a termelői piacokat megnyitották, és az élelmiszerüzletek nyitvatartását is meghosszabbítják az eddig 8-17 óra helyett 7-20 órára. A legtöbb üzlet ugyanakkor bezár húsvét vasárnap és hétfőn. Vili Beros horvát egészségügyi miniszter felszólította az állampolgárokat, hogy maradjanak otthon a húsvéti ünnepek alatt. Szerinte otthon maradni az ünnepek alatt fontosabb, mint eddig valaha: "A járvány terjedése megakadályozásának sikere a mi kezünkben van".



Szlovénia már az enyhítésen gondolkodik

Szlovénia két-három héten belül enyhíthet a korlátozásokon - közölte Janez Jansa kormányfő hétvégén. A külügyminiszter ugyanakkor arra kérte a külföldön élő és dolgozó szlovéneket, hogy ne utazzanak haza a húsvéti ünnepekre.

Szlovéniában csak az élelmiszer- és élelmiszer jellegű boltok, a drogériák, gyógyszertárak, valamint a benzinkutak tarthatnak. A szlovén kormány a külföldről, sok esetben gócpontokról hazahozott állampolgárainál nem engedi az otthoni karantént, hanem közös, hatósági karantént rendelt el számukra. Tesztelik is őket, többen is koronavírusosak voltak. Március 30-án elrendelték a kötelező maszk- és védőkesztyű viselést is, és - miután nem tartották be a kijárási korlátozásokat - lakhelyelhagyási (járás- vagy városelhagyási) tilalmat is bevezettek, hogy megszüntessék a kirándulásokat a tengerhez és a hegyekbe. Ezt a tilalmat a jövő hét végéig biztosan fenntartják.

A boltokban reggel 8 és 10 óra között csak nyugdíjasok, mozgássérültek és terhes nők vásárolhatnak. Janez Jansa szlovén kormányfő kedden este azt mondta, vizsgálják annak lehetőségét, hogy megfelelő óvintézkedések mellett már jövő keddtől fokozatosan újraindítsák a gazdasági tevékenységeket és idővel enyhítsenek a szigorú mozgáskorlátozásokon is. A kormányszóvivő szerint arról egyelőre vita van, hogy a tömegközlekedést mikor indítsák újra, kedden arról döntenek, hogy a gumiszervízeket, autómosókat, valamint az építőanyagot, háztartási gépeket és egyéb gépeket értékesítő áruházakat újra nyissák.



Romániában biciklizni sem szabad

Romániában március 25-e óta csak azok hagyhatják el lakásukat, akiknek munkahelyi kötelezettségeik, gyógykezelésük, rászoruló hozzátartozójuk ellátása, vagy a legszükségesebb árucikkek beszerzése miatt ez elkerülhetetlen. Minden esetben a munkáltató által kibocsátott igazolást, vagy saját felelősségre kiállított nyilatkozatot kell felmutatni a lakás elhagyására magyarázatot kérő rendfenntartóknak. Korlátozzák a testmozgást is, a katonai rendelet „csak a lakóház, a gazdaság, a tömbház körüli rövid utakat engedélyezi”. Biciklizni például nem lehet, „kerékpár használata csak munkahelyre való közlekedéskor vagy munkavégzés céljából lehetséges”.

Ausztria csak húsvét után enyhít

Ausztriában sokkal szigorúbb a boltzár, mint nálunk, lényegében csak az élelmiszerboltok, patikák vannak nyitva. Húsvét után fokozatosan enyhítenek. Előbb a 400 négyzetméternél nem nagyobb üzletek, a barkácsáruházak és a szabadtéri piacok nyitnak ki, de ezekben kötelező lesz a szájmaszk viselése, és korlátozzák a vevők számát is. Május elsejétől valamennyi üzlet kinyithat Ausztriában, így a bevásárlóközpontok és a fodrászüzletek is, de szintén óvintézkedések betartásával. A tömegközlekedési eszközökön is kötelező lesz a szájmaszk. A vendéglátó-ipari egységek és a szállodák legkorábban május közepétől, fokozatosan nyithatnak ki, ennek részleteiről április végéig döntenek majd. Az iskolák pedig május közepéig folytatják az otthoni, digitális eszközök segítségével történő oktatást. A kijárási korlátozásokat április végéig meghosszabbítják, így továbbra is négy okból lehet elhagyni a lakást: munkavégzés, bevásárlás céljából, mások segítésére vagy rövid sétára. Az adatok szerint Ausztria túl van a nehezén.

"Kérem, ne találkozzanak senkivel!" - üzente Sebastian Kurz kancellár pénteken. Hangsúlyozta, hogy az óvintézkedések érvényben vannak, így húsvétkor is otthon kell maradni, kerülni kell a találkozásokat, és be kell tartani a legalább egy méteres távolságot.



Ukrajnában még csak most szigorítanak igazán

Ukrajnában még csak most kezd súlyosbodni a járvány. Hétfőtől ezért újabb intézkedések léptek életbe. Kötelező a szájmaszk, a 60 évesnél idősebbek legfeljebb két kilométeres távolságra hagyhatják el a lakásukat, csakis élelmiszer- vagy gyógyszervásárlás céljából, valamint legfeljebb kétszer megsétáltathatják a háziállatukat. Állattal legfeljebb egy ember sétálthat, közterületeken legfeljebb kettesével járkálhatnak az emberek. Tiltott lett a szabadtéri sportlétesítmények, játszóterek, parkok és vízparti területek látogatása is.