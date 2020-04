Ez a húsvét más lesz, mint az eddigiek

Bár néhány európai országban már elképzelhetőnek tartják, hogy a húsvét utáni hetekben enyhítsenek a magyarországinál szigorúbb járványügyi korlátozásokon, egyelőre mindenhol azzal vannak elfoglalva, hogy rávegyék az embereket:

az ünnepek alatt is tartsák be a szabályokat, fújják le a rokonlátogatást, és maradjanak otthon. „Vinné az embert a lába meg a szíve, locsolni, meg megnézni a szüleit, nagyszüleit, gyerekeit, ez most aligha lesz lehetséges” - mondta múlt pénteki rádióinterjújában Orbán Viktor, aki csütörtökön ismét arra kérte az embereket, hogy kerüljék a csoportos összejöveteleket. Kijárási tilalomról viszont nem döntött a kormány, helyette lehetővé tették a polgármesterek számára, hogy ha akarnak, hétfő éjfélig hozzanak szigorító intézkedéseket. Ezt már meg is tették több településen.

Ezen kívül a MÁV közölte, hogy továbbra is legfeljebb 30 százalékos kihasználtsággal működtetik a vonatokat, tehát ha valaki mindenképp utazni szeretne, akkor távolságot tud tartani a többiektől. Ettől függetlenül ők is azt tanácsolják, hogy mindenki maradjon otthon.

A kormányok világszerte attól tartanak, hogy húsvétkor az emberek lazábban veszik a korlátozásokat. Ezért több országban általános szigorítás mellett döntöttek.

Angela Merkel Fotó: MARKUS SCHREIBER/AFP

„Ez a húsvét teljesen más lesz, mint az eddigiek” - mondta múlt pénteki videóüzenetében Angela Merkel német kancellár, aki arról is beszélt, hogy szó szerint létfontosságú betartani a szabályokat. „Húsvétkor keresztények milliói mennek templomba, töltik a vasárnapot a családdal, esetleg sétálnak egyet, vagy ünnepelnek. De nem idén.”

Németországban legalább április 19-ig érvényben lesz a rendkívüli szabályozás, de Merkel azt ígérte, a húsvét utáni kedden ismét felülvizsgálják. Sokkal rosszabb lenne, ha túl korán hoznánk meg ezt a döntést, és még mindig messze vagyunk attól, amit el akarunk érni” - mondta április elsején, amikor bejelentette a korlátozások meghosszabbítását.

Egy pozsonyi férfi maszkban Fotó: JOE KLAMAR/AFP

Szlovákiában csütörtöktől hétfőig utazási korlátozásokat és részleges kijárási tilalmat vezettek be. Ez azt jelenti, hogy az emberek nem hagyhatják el annak a járásnak a határait, ahol a lakhelyük van, de a kijárási tilalom nem vonatkozik többek közt a munkába járásra, a bevásárlásra, az orvoslátogatásra és a természetjárásra sem. Ezen kívül április 17-ig ideiglenesen visszaállítják a határellenőrzést is a schengeni belső határokon. Péntektől hétfőig Portugáliában is lezárják a reptereket.

Az olaszországi Bari polgármestere bezáratta az összes boltot, leszámítva a gyógyszertárakat. „Az ünnepek alatt sem kell minden nap vásárolni. Remélem, hogy azok a kereskedelmi dolgozók is pihenhetnek két napot a szeretteikkel, akik hetek óta egyszer sem álltak meg” - mondta.

Bari prefektusa, Antonia Bellomo is arról beszélt, hogy húsvétkor sem szabad feladni, az emberek nem sérthetik meg az előírásokat. Elmondása szerint még mindig sokszor tapasztalja, hogy az emberek, különösen az idősek nem értik, mennyire fontos betartani a szabályokat.

Fotó: PHILIPPE LOPEZ/AFP

Franciaországban rendőrök és csendőrök tízezreit küldik az utakra, hogy elejét vegyék a grand départ-nak, amikor tömegével indulnak az emberek vidékre rokonlátogatóba. Külön készülnek a népszerű nyaralóhelyeken is, hogy elkerüljék a hirtelen forgalomnövekedést.

„A vírus nincs szabadságon” - mondta Édouard Philippe miniszterelnök néhány napja, a kormány pedig figyelmeztette az embereket, hogy minden szabályszegést büntetni fognak. Ha valakit egymás után négyszer is elkapnak, az már bűncselekménynek számít, mondta a közlekedésügyi miniszter.

A tervek szerint nagypénteken néhány pap részvételével tartanak majd misét a párizsi Notre-Dame-ban, amit tévében és rádióban is közvetíteni fognak. Elmarad viszont a nagyszombaton szokásos menet, húsvét vasárnap pedig egy kisebb templomban, húsz fő részvételével tart misét Michel Aupetit párizsi érsek.

Spanyolországban is megnövelt rendőri jelenléttel készülnek, ahogy Írországban is szigorúbban ellenőrzik az utakat a következő napokban: 2500 eurós bírságot, vagy hat hónap börtönt is kaphatnak azok, akik megszegik a kijárási és gyülekezési korlátozásokat. A szabályok szerint az emberek csak nyomós indokkal hagyhatják el a lakhelyüket, és a rendőrök várhatóan a parkokban, látványosságok környékén különösen nagy számban lesznek jelen.

Bezárt étterem Spanyolországban Fotó: GABRIEL BOUYS/AFP

Csehországban viszont, ahol kötelező a maszkviselés az utcán, inkább enyhítettek valamelyest a szabályokon. Engedélyezték az olyan szabadtéri „hobbipiacok” megnyitását, ahol csakis kertészeti felszerelést és növényeket lehet kapni, valamint engedélyezték az egyéni, kültéri sporttevékenységeket is. Csütörtökön kinyitottak a bicikliszervizek is.

A különutas Svédországban, ahol az országok többségéhez képest lazábban kezelik a járványt, a miniszterelnök és a király is arra kérte az embereket, hogy húsvét idején maradjanak otthon. „Ebben az időszakban utazni szeretnénk, időt tölteni a családunkkal és a barátainkkal. Sokan templomba mennek. De ennek egy része most nem lehetséges, ezt el kell fogadnunk” - mondta beszédében XVI. Károly Gusztáv.

Xavier Bettel luxemburgi miniszterelnök is arra szólította fel a lakosságot, hogy a négynapos hétvégén maradjanak otthon, legfeljebb a közeli parkban töltsenek rövidebb időt a megfelelő, biztonságos távolságot megtartva.

Donald Trump Fotó: MANDEL NGAN/AFP

Az Egyesült Államokban Trump elnök eredetileg arra számított, hogy húsvétra az ország visszaállhat a rendes kerékvágásba, de március végére be kellett látnia, hogy ez esélytelen, harminc nappal meg is hosszabbította a járványügyi korlátozásokat.

Trump szombaton arról beszélt, hogy a következő hét különösen nehéz lesz az ország számára, „rengeteg halott lesz”, és szomorúnak nevezte, hogy éppen húsvétkor nem lehet majd gyülekezni. Ennek ellenére azt mondta, ismét átgondolná, nem lehetne-e különleges engedélyt adni a templomoknak, hogy az emberek távolságot tartva, de találkozhassanak egymással. „Beszélnünk kellene erről” - mondta, de semmilyen konkrétumot nem jelentett be.

Ugyanezen a sajtótájékoztatón Deborah Birx, a Fehér Ház koronavírusügyi koordinátora éppen azt mondta, hogy a következő két hét nagyon fontos lesz az amerikaiak számára, és „ez az az időszak, amikor nem megyünk boltba és gyógyszertárba, viszont mindent megteszünk, hogy biztonságban tartsuk a családunkat és a baráatinkat, vagyis mindnyájan tartjuk a távolságot, és kezet mosunk”. (Az amerikai járványkezelés viszontagságait ebben a cikkben gyűjtöttük össze.)

Izraelben a pészah miatt vezettek be szigorú utazási korlátozásokat, amiket Benjamin Netanjahu miniszterelnök figyelmeztetése szerint be is fognak tartatni a rendőrök. Kedden azt mondta, ha optimistán nézik a helyzetet, akkor valamelyest lassul a járvány terjedése, de nagyon fontos, hogy a szerdán kezdődő, nyolc napon át tartó ünnepi időszakban is mindenki tartsa magát a korlátozásokhoz.