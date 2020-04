Nem Budapesten robbant be a járvány, hanem egyetlen idősotthonban

Egy hete változott Müller Cecília országos tiszti főorvos kommunikációja. Addig mindig azt mondta, hogy Magyarországon nem alakultak ki gócpontok, a koronavírus-járvány egyenletesen terjed az országban. Azóta viszont többször is jelezte, hogy

„Budapest góccá válhat, ha nem tartják be a korlátozásokat”

vagy

„nagy a kockázata annak, hogy Budapesten be fog robbanni a járvány”.

Ez egybeesett azzal, hogy Karácsony Gergely bejelentette, hogy megjelent a koronavírus egy fővárosi fenntartású idősotthonban. Amire azonnal rámozdul a kormánypárti sajtó és a Fidesz is.

Az országos tiszti főorvos azzal érvelt, amikor a járvány berobbanását jósolta Budapesten, hogy továbbra is Budapesten és Pest megyében van jelen a legkoncentráltabban a vírus, az összes fertőzött majdnem kétharmada itt található, ennek nyilvánvaló oka, hogy a főváros és az agglomeráció sűrűn lakott, illetve hogy Budapesten sokkal több a nagy intézmény, mint az ország más részein.

Bár a hétfői koronainfó egy része kifejezetten a budapestiek dorgálásáról szólt, és valóban nem árt újra és újra figyelmeztetni az embereket, hogy tartsák be a szabályokat, egyéb számok nem azt mutatják, hogy a fővárosiak különösen fegyelmezetlenek volnának. A hangulatkeltés azért elindult a budapestiek ellen, amiben Budai Gyula fideszes politkus is szép példával járt elől.

Azt, hogy a főváros úszna a koronavírusban, az operatív törzs eddigi adatai sem támasztják alá. Miután keveset tesztelnek Magyarországon, jól nyomon követhető egy-egy eset hatása. Különösen ha az annyira gondosan dokumentált hivatalos részéről, mint korábban soha egyetlen eset sem. De példás, ha a jövőben minden ilyen esetről ennyire részletes információt ad majd az operatív törzs.

Egy nappal azelőtt, hogy Karácsony Gergely főpolgármester április 3-án - fegyelmit kockáztatva - bejelentette, hogy a Pesti úti idősotthonban megjelent a koronavírus, 585 igazolt betegeket tartottak nyilván az országban, ebből 243-at Budapesten (41,5 százalék).

Azóta a fővárosban a hivatalos adatok szerint összesen 337 új beteget regisztráltak, ebből 151 a Pesti úti idősotthonhoz kötődik. Vagyis április 2-a óta a budapesti hivatalos új fertőzöttek 44,8 százalékát (!) a Pesti úti, 500 férőhelyes idősotthonban igazolták.

Olyan alacsonyak a hivatalos számok Magyarországon, hogy az elmúlt egy hétben

a Pesti útiak adták országosan az összes új beteg negyedét.



De mi a helyzet egész Budapesttel?

A fővárosban április 2-a óta 138 százalékkal nőtt a fertőzöttek száma. A Pesti útiak nélkül 76 százalékkal.

Budapestet nem számítva április 2-án 342 beteg volt az országban, most van 610. Ez 78,3 százalékos növekedés. A Pesti útiak nélkül majdnem pont annyi, mint a fővárosi növekedés. A főváros népszerű pihenőhelyeinek lezárását a kormány és az országos tisztifőorvos sem láttak indokoltnak a hosszú hétvégére. Karácsony Gergely azért elrendelte azt, hogy ne legyen a járványveszély szempontjából veszélyes tömeg.



Müller Cecília már jelezte, hogy egy másik, a terézvárosi, Rózsa utcai idősotthonban is megjelent a vírus, tegnapi adatok szerint „kevesebb mint 10, de jelentős számú a betegségszám”. Úgy tudjuk, itt is vannak megfertőződött dolgozók is, így jelentősen nőhet majd a szám. Ez is fővárosi fenntartású intézmény, az operatív törzs várhatóan részletesen beszámol majd a fejleményekről. „Ezen kívül egy-egy eset fordult elő más ilyen típusú intézményben, de ezek nem jelentenek járványos mérteket” - mondta a tiszti főorvos csütörtökön.

Ezeket a kérdéseket küldtük a témával kapcsolatban a mai koronainfóra, nem kaptunk rájuk választ:

Hány fertőzött van országszerte idősek otthonaiban (alkalmazott és beteg)?

A budapesti fertőzöttek közül április 3-a óta hány volt idősek otthonaihoz köthető (alkalmazott vagy beteg)?

(A fővárosi számok érdekességeire itt figyeltük fel.)