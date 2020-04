Ahogy megjelent a koronavírus egy budapesti idősotthonban, beindult a kormányzati kommunikációs gépezet

Egy hét sem telt el azóta, hogy Karácsony Gergely főpolgármester bejelentette, megjelent a koronavírus egy fővárosi fenntartású idősotthonban. A kormánykommunikáció a budapesti vezetést állítja be felelősként, a Fidesz pedig hatósági vizsgálatot követel.

Müller Cecília országos tisztifőorvos személyesen ment el a Pesti úti intézménybe, és bár nem számolt be durva hiányosságokról - ahogy a kormányhivatali vizsgálat sem -, Hollik István fideszes kommunikációs igazgató szerint a fővárosi önkormányzat hibái miatt lett gócpont az intézményből.

Nem ez az első eset, hogy fertőzöttet találtak egy idősotthonban Magyarországon. Először a nagymágocsi Kastélyotthonban intézkedtek fertőzés miatt, miután nyolc lakónak lett pozitív a tesztje. Két nappal ezután Müller szűkszavúan azt mondta erről az operatív törzs tájékoztatóján, hogy intézkedtek a járványügyi elzárásról, de „a betegek állapotáról - mivel azok személyes adatok - nem adhat tájékoztatást”. Később Érden, a Betegápoló Irgalmasrend fenntartásában működő Szent József Otthont is járványügyi megfigyelés alá helyezték.

Ezekhez képest újdonság, hogy a Pesti úti otthon esetében az operatív törzs jóval aktívabban kommunikál, csütörtökön a hivatalos koronaoldalra is azzal a címmel tették ki a napi összefoglalót, hogy: „Több mint 100 fertőzött és öt halott egy fővárosi önkormányzat által fenntartott idősotthonban.”

De lássuk, hogyan jutottunk el idáig!

Április 3., péntek Nem az operatív törzs, hanem Karácsony Gergely jelentette be, hogy a Pesti úti idősotthon öt lakója elkapta a koronavírus-fertőzést, és további 13 lakó kórházba került a fertőzésre utaló tünetekkel. Elmondása szerint ekkor nem volt olyan dolgozó vagy lakó az intézményben, akinek tünetei lennének, de a főváros saját forrásból 200 tesztet végzett el a dolgozók és azon lakók körében, akik kapcsolatba kerültek a tüneteket produkálókkal.

Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

Azt mondta, az idősotthonokból - nem koronavírus miatt, hanem más okokból - kórházba kerülő emberek sokszor úgy kerülnek vissza az intézménybe, hogy nem végezték el rajtuk a koronavírus-tesztet. Ezért kérte többször a kormányt, hogy csak negatív teszttel kerülhessenek vissza. (Az Emmi által március 22-én kiadott útmutató csak akkor írja elő feltételként a negatív tesztet, ha az illető nem közvetlenül abból az otthonból került kórházba, ahová beköltözne. Ha igen, akkor nem tagadható meg a visszavétele, viszont 14 napra el kell különíteni.)

Az idősotthonokban ekkor már hetek óta érvényben volt a kijárási, felvételi és látogatási tilalom, amit az operatív törzs rendelt el országosan.

Április 4., szombat Müller Cecília elmondta, hogy a kormányhivatal vizsgálatot rendelt el a Pesti úti otthonban. A bentlakóknak szobakarantént rendeltek el, fertőtlenítették az épületet, kórházba vitték azokat az időseket, akiknél tünetek jelentkeztek. Ő is beszámolt a 200 tesztről, amit Karácsony elmondása szerint a fővárosi önkormányzat rendelt.

Április 7., kedd Müller Cecília bejelentette, hogy 53 ápoltnál és 12 ápolónál mutatták ki a fertőzést, leszűrik az egész otthont. Közben újabb intézkedések meghozatalára utasította a járványügyi hatóság az idősek otthonai fenntartóit. Ezek alapján minden intézményben egy személyt kell kijelölni, aki a koronavírus-fertőzések megelőzésével, és a járvány kezelésével foglalkozik. A fertőtlenítést fokozni kell, minden szobába alkoholos kézfertőtlenítőt kell kirakni.

A tisztifőorvos ekkor már külön felszólította a fenntartókat, hogy „érezzék át a felelősségüket, és azokat az intézkedéseket, határozatokat, döntéseket, amelyek a népegészségügyi hatóságok részéről születnek, ezeket az utolsó pontig minden tekintetben tartsák be”.

Április 8., szerda Az operatív törzs tájékoztatójából kiderült, hogy négyen meghaltak a Pesti úti fertőzöttek közül. Müller szerint egyes idősotthonokban sérült az egészségügyi ellátás, ezért az idősotthonokban kiemelt, kötelező ellenőrzés lesz. Müller Cecília arra figyelmeztetett, hogy az idősotthonok veszélyeztetettek, ezért fokozott az intézményfenntartók felelőssége, a hiányosságokat fel kell számolni.

Ezen a napon az Origo lehozott egy cikket - amit aztán az MTI is szemlézett - arról, hogy Karácsony és a budapesti vezetés magára hagyott két, „koronavírusos betegekkel teli idősotthont” Budapesten. A Pesti úti mellett a kerületi fenntartású, terézvárosi Vázsonyi Vilmos idősek otthonára utaltak, ahol szintén megjelent a vírus.

Közben a Fidesz-KDNP fővárosi frakciója is felszólította Karácsonyt, hogy intézkedjen a lakók védelmében. Pintér Gábor képviselő azt mondta, nem terjedt volna el a fertőzés, ha „a Fővárosi Önkormányzat a kezdetektől fogva betartja és végrehajtja azokat az utasításokat és útmutatásokat, amelyeket a hatóságok az önkormányzatok részére kiadtak. Úgy tudni, semmilyen intézkedés nem történt, még az utóbbi napokban sem, amikor már értesülni lehetett a fertőzöttekről. Súlyos mulasztások történtek Karácsonyék részéről, ezzel veszélyeztetik az idősek otthona lakóinak életét és az őket ellátó dolgozók egészségét".

A főpolgármester délelőtt ott volt a kormányülésen, ahol jelezte a kormánynak, hogy célzottan szűrni kellene a fővárosi idősotthonok dolgozóit és lakóit, függetlenül attól, hogy milyen fenntartásban vannak.

„Ebben kaptam ígéretet, hogy egy közös együttműködés ki tud alakulni, miközben megmondom őszintén, Kásler miniszter úr szkeptikusnak mutatkozott ezeknek az értelmével kapcsolatosan” - mondta este az Egyenes beszédben.

A Pesti úti otthonról azt mondta egy délutáni sajtótájékoztatón, hogy minden óvintézkedést megtettek, és szigorú szabályokat vezettek be még azelőtt, hogy kötelező lett volna. Elmondása szerint a fővárosi kormányhivatal népegészségügyi főosztálya szerdán több idősotthonban ellenőrzést tartott, és mindent rendben találtak, leszámítva a védőeszközök átmeneti készlethiányát. Ahol hiány volt, ott még szerdán pótolták, mondta.

Erről a vizsgálatról azóta további részleteket is megosztott a Fővárosi Önkormányzat, eszerint:

rendben találták az idősek ellátását és az elkülönítést,

„megállapították, hogy kevés az egészségügyi végzettségű ápoló (mert ez nem egészségügyi intézmény, hanem szociális), így az esetleges orvosi eseteket, fertőzöttek ellátását helyben nehéz szakszerűen megoldani”

„értelemszerűen a munkaerőhiány a mi intézményeinket is sújtja, mint az ország összes szociális intézményét. Kevés az az intézményünk, ahol állandó orvos van, a jogszabályban előírt óraszámban biztosítjuk az orvosi ellátást”,

„megállapították azt is, hogy több védőfelszerelésre lenne szükség, hogy azok folyamatosan rendelkezésre álljanak. A főváros és az intézmények is folyamatosan szerzik be a védekezéshez szükséges eszközöket, amire folyamatos igény mutatkozik, a leggyakrabban megfogalmazott: az FFP2 és 3 maszk, védőruha és a gumikesztyű, érintés nélküli lázmérő. Ezen eszközökre oly nagy a kereslet, hogy állandó szerződött beszállítóink nem tudják a szükséges mennyiséget időben biztosítani, ahogy ezt tapasztalja az országban minden szociális és egészségügyi intézmény. Ami van, azt is megnövekedett áron tudják csak szállítani. Ezért tesz erőfeszítéseket a főváros, többek közt a kormányhoz is fordultunk, egyelőre eredménytelenül”

Április 9., csütörtök Az operatív törzs bejelentette, hogy már több, mint 100 fertőzöttet tartanak nyilván az otthonban. „Tovább folynak a vizsgálatok, magam is el fogok most már menni a helyszínre, mert szükségesnek tartom látni, hogy tényleg az az intenzív munka folyik-e ott, ami ezt a terjedést megakadályozza” - mondta, és megígérte, hogy a kormányhivatalokon keresztül több mint 2 millió sebészi maszkot és háromszázezer kesztyűt juttatnak az otthonokba.

Karácsony Facebook-posztjából kiderült, hogy ő is a sajtótájékoztatóról értesült a friss fertőzésekről, hiába ígérték meg neki a szerdai kormányülésen, hogy „a főváros végre megkapja a védekezéshez szükséges információkat az operatív törzstől”. Szerinte védőfelszerelésekből is hiány van, bár „a főváros eddig is, és ezután is azon dolgozik, hogy ezeket beszerezze, tegnap például plexi arcmaszkokat sikerült szerezni”.

Délután aztán megérkeztek a képek az MTI-be és a kormánymédiába az otthonba látogató tisztifőorvosról, aki a HírTV szerint higiéniai hiányosságokat talált. Azt írták, „drámai volt a látvány, ahogy konvojban érkeztek a mentőautók a Pesti úti idősek otthonához, az pedig sokkoló volt, ahogy az idős betegeket sorra vitték el”. A Magyar Nemzet szerint Müller „arra kérte az intézmény vezetését, hogy gondoskodjon a folyamatos orvosi ellátásról, mivel arról értesült korábban, hogy az nem biztosított az intézményben”. Majd kórházba szállították azokat a fertőzötteket is, akik még nem mutatnak tüneteket.

Müller Cecília Fotó: NNK/MTI/MTVA

Müller a látogatás után az MTI-nek azt mondta,

elrendelte az egyes munkakörökhöz kapcsolódó tudás megújítását, mert úgy véli, hogy ebben a helyzetben feltétlenül szükséges feleleveníteni az ismereteket, és azokat az aktuális járványügyi helyzethez szabni. Hozzátette, hogy korábban tapasztalt az egészségügyi szolgáltatás területén hiányosságokat. Előírta azt is, hogy az otthonban maradottakat folyamatosan monitorozni kell, szigorú orvosi nyomonkövetéssel.

Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

Majd megszólalt Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója is, nagyon szigorú hatósági vizsgálatot követeltve, hogy kiderüljön, mi a fenntartó felelőssége. Szerinte kijelenthető, hogy az intézményből gócpont lett, amihez az önkormányzat hibái is hozzájárultak.

Azt mondta, „a Pesti úti idősek otthonába nem érkeztek meg időben a védőfelszerelések, és így nem tudták megvédeni az ott dolgozókat, akik most szintén fertőzötté váltak”.

Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

Hollik szerint a vizsgálatban biztosan szerepe lesz a Fővárosi Védelmi Bizottságnak, amit Sára Botond korábbi józsefvárosi fideszes polgármester vezet. Rajta kívül többnyire a rendőrség, a honvédség és a katasztrófavédelem emberei ülnek benne.

A hivatalos budapesti koronavírus-oldalon azt írják, „az elmúlt napokban politikai hangulatkeltéssel is felérő, egyes esetekben a rémhírterjesztés jogi kategóriáját is kimerítő, hazugságokon és ferdítéseken alapuló rágalomhadjárat indult bizonyos – a kormányhoz köthető – sajtótermékekben a budapesti nyugdíjasotthonokban kialakult járványhelyzet kapcsán. Különösen aljas és cinikus ez akkor, amikor mindannyian tudjuk: az idősek, közülük is az ápolásra szoruló betegek különösen veszélyeztetettek. A hazug állítások kapcsán három helyreigazítást kezdeményeztünk”.