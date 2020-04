New York államban hivatalosan több fertőzött van, mint a világ bármely országában

New York államban több mint tízezerrel nőtt csütörtökön a regisztrált koronavírusos fertőzöttek száma, immár 159937-re, ami azt jelenti, hogy az államban több diagnosztizált fertőzött van, mint a világ bármely más országában (az Egyesült Államokat nem számítva persze). Jelenleg ugyanis Spanyolországban 153 ezer fertőzöttről tudni, Olaszországban 143 ezerről, Kínában pedig 82 ezerről.

Ezek a számok persze nem feltétlenül tükrözik a valóságot, hiszen minden országban bőven lehetnek még nem diagnosztizált fertőzöttek (Spanyolországban épp ezért is kezdenek most tömeges tesztelésbe), de attól még elég jól megmutatja, hogy mennyire súlyos a helyzet az államban, ahol eddig nagyjából hétezren haltak meg a vírus miatt.

Fotó: John Minchillo/AP

A BBC beszámolója szerint csütörtökön drónfelvételek is nyilvánosságra kerültek, melyen az látható, ahogy védőruhás munkások egy hatalmas gödörben helyeznek el koporsókat. A felvételek a bronxi Hart Islandon készültek, ahol több mint 150 éven át temették el egy tömegsírba azokat, akik hozzátartozók nélkül haltak meg, vagy akiknek a rokonaik nem tudtak megfizetni a temetést.

A járvány kitörése óta sokkal több lett a temetés a helyszínen: míg korábban heti egy nap helyeztek csak itt el holttesteket, most már hetente ötször történik ez, naponta akár két tucatnyi holttestet is a sírba helyezhetnek. Korábban a Rikers Island börtön rabjai végezték ezt a munkát, de a megnövekedett munkaterhelés miatt már alvállalkozókat kellett bevonni. Felmerült már az is, hogy a szigetet egy átmeneti temetkezési helynek is használhatják, ha olyan ütemben nőne a járvány terjedése, hogy azzal a város temetkezési rendszere nem tudná felvenni a lépést. De ennek a döntésnek a meghozatalára egyelőre még nem volt szükség.

A héten zsinórban három napon át nőtt a halálesetek száma, szerdán 799 ember veszítette életét az államban, ugyanakkor Andrew Cuomo kormányzó szerint az jó jel, hogy napokon át csökkent az új fertőzöttek száma, és ez annak jele lehet, hogy a korlátozások működtek.