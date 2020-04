Szijjártó szerint egy nap alatt 10,7 millió maszk érkezett Magyarországra

Három nagy szállítógéppel 10,7 millió maszk érkezett az országba az elmúlt 24 órában, közölte szerdán az MTI-vel Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A tájékoztatása szerint a maszkokkal együtt 900 liter fertőtlenítő folyadék, illetve 24600 izolációs köpeny is érkezett.

Mint mondta, az egészségügyi védekezés sikere szempontjából továbbra is az a kulcskérdés, hogy a megfelelő mennyiségű és minőségű speciális védőeszközök rendelkezésre álljanak az orvosok és ápolók számára, mert így lehet megvédeni őket a fertőzéstől és így lehet lehetővé tenni számukra, hogy az elkövetkező időben is eredményesen végezzék azt a rendkívül fontos munkát, amelyet az elmúlt hónapokban is kiválóan teljesítettek.

A védőfelszereléseket javarészt Kínából szállítják, ezért is tartják fenn folyamatosan a légi hidat a két ország között, mondta Szijjártó, hozzátéve, hogy a következő napokban is folyamatos lesz a szállítás, csütörtökön öt újabb gép érkezik, amik már kínai reptereken várják a berakodást. (Via MTI)