Már 1 millióan követik Orbán Viktort a Facebookon

Egy emlékezetes képkocka Orbán Viktor egyik Facebook-videójából Fotó: Orbán FB screenshot

Az Origo ünnepi posztban számolt be róla hétfő délután, hogy már több mint 1 millió követője van Orbán Viktornak a Facebookon.

„Orbán Viktor a hivatalos Facebook-oldalán rendszeresen oszt meg képeket és videókat a munkanapjairól, mostanában természetesen a koronavírus-járvány és a veszélyhelyzet a fő téma” - írja a népszerű jobboldali híroldal cikke.



A miniszterelnök oldala látványosan meglódult az elmúlt másfél hónapban: március közepén a 444-en is beszámoltunk róla, hogy rövid idő alatt 120 ezer új követője lett, és azóta újabb tízezrek követték be. A járvány előtt nagyjából 670 ezren lájkolták a miniszterelnök oldalát, ez azóta mintegy 200 ezerrel, 870 ezer fölé nőtt. Viszont a követők összességében már többen vannak 1 milliónál is.

A hirtelen növekedésben nyilvánvalóan közrejátszik az, hogy az elmúlt hetekben már a hivatalos kormányzati kommunikáció is ezen a csatornán zajlik. Orbán itt jelentette be az iskolák bezárását, gazdasági akciótervének részleteit, és rendszeresen a Facebookon tájékoztat a járvánnyal kapcsolatos intézkedésekről is.