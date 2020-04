1991-es Kispál és a Borz koncertfelvétel bukkant elő

Segíts a szerkesztőségnek ! Nélküled nincs 444.

A kilencvenes évek legjelentősebb magyar zenekarának, a Kispál és a Borznak 29 évvel ezelőtti koncertfelvételét digitalizálta, és osztotta meg Pálinkás János. A zenekar 1991. augusztus 18-án Nyíregyházán lépett fel. Pár hónappal később 1991. őszén Nagy Feró atyáskodó segítségével megjelent az első Kispál-kazetta, a Naphoz Holddal.

A felállás: Brautigam Gábor - dob; Kispál András - gitár; Lovasi András - ének, basszusgitár.



Az elhangzó számok sorrendben:

01. Tingli-tangli - 00:00:00;

02. A ’60-as évek - 00:03:56;

03. Jönni fog egy lovas - 00:06:59

04. Barlangban dobolok - 00:10:02

05. Kicsi csillag - 00:13:22

06. Jutka (átúszott a folyón) - 00:16:07

07. Kicsit feldob (és alám áll) - 00:20:10

08. Forradalmár - 00:23:25

09. Kényszerérdek, ösztönélet - 00:26:50

10. Lefekszem a hóba - 00:30:28

11. Tökéletes helyettes - 00:33:37

12. Húsrágó hídverő - 00:37:05

13. Tejjel kifli (megszakad - a kazettát meg kellett fordítani) - 00:40:36

14. Napos oldal - 00:45:13 15 Jelvény nélkül - 00:49:16

16. A következő buszon (halandzsa nyelven) - 00:51:40

17. Szőkített nő - 00:55:29 RÁADÁS

18. Naphoz holddal (Mintha lenne más) - 01:00:20

19. A vadnyugat története indián szemmel (E7) - 01:03:12

20. Rajtakaptál - 01:07:25

Pálinkás János a felvétel körülményeiről az alábbit írja:

„EFOTT ’91 1991. augusztus 18-án a Nyíregyházán, pontosabban a Sóstói Múzeumfalu területén a Kisszínpadon lépett volna fel délután 1-től a Kispál és a Borz, mint az aznapi nyitózenekar. Nem így alakult. Éppen azon a napon látogatott II. János Pál pápa a közeli Máriapócsra, ezért országos lezárások voltak, így a fellépők is össze-vissza érkeztek meg a fesztiválra, amit időnként az eső is megzavart. (Lukácsot a Tankcsapdából konkrétan rázta is emiatt a mikrofon éneklés közben.) A fellépők menetrendje totálisan felborult, de Kispálék - akiknek 1-2 hónapon belül jelent meg az első lemezük, a Naphoz Holddal) - végül estére befutottak, és ők zárták a Kisszínpad programját, olyan 11 körül. Egy technikust megkértem, hogy vegye már fel, mert Nagy Feró ‘Garázs’ című rádióműsorából már ismertem a zenekart, hogy vegye már fel a keverőre kötött magnóval. Majdnem 29 évvel később digitalizáltam, és most a karantén alatt közzéteszem - élvezzétek!”