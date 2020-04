Egyetlen faj felelős a koronavírusért, az ember

Segíts a szerkesztőségnek ! Nélküled nincs 444.

Sokkal pusztítóbb járványok követhetik a koronavírust, amennyiben nem számoljuk fel a probléma gyökerét, mondja az a három kutató, akik a valaha volt legszélesebb körben mérték fel a bolygó élővilágának állapotát 2019-ben. Josef Settele, Sandra Diaz és Eduardo Brondizio szerint a probléma gyökere pedig az élővilág és a természeti környezett kiterjedt pusztítása. Amennyiben ezt nem állítjuk meg, újabb pusztító járványok sorát szabadíthatjuk magunkra, vélik.

"Egyetlen faj felelős a Covid-19 világjárványért - a mienk. Napjaink világjárványai az emberi tevékenység közvetlen következményei. Elsősorban globális pénzügyi és gazdasági rendszerünkké, amely minden áron a gazdasági növekedést jutalmazza" - írták.

Véleményük szerint az erdőpusztítás, a mezőgazdasági területek kontrollálatlan bővítése, az intenzív gazdálkodás, infrastruktúrafejlesztés, bányászat és a vadvilág kizsákmányolása tökéletes körülményeket teremtett a betegségek terjedéséhez. Ezek által ugyanis egyre több ember kerül kapcsolatba és konfliktusba az állatvilággal, amelyből az újonnan megjelenő betegségek hetven százaléka származik.

Előrejelzésük szerint a jövőben az ilyen járványok még gyakoribbá is válhatnak, és gyorsabban is terjedhetnek, több ember halálát és nagyobb gazdasági károkat okozva. Ezért azt ajánlják, hogy a válság enyhítésére szánt segélyeket a környezetvédelmi szabályok szigorítására és betartatására is használják. (Via The Guardian)