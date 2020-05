Az EU szerint sokkal nagyobb lesz a recesszió Magyarországon, mint amit a kormány jósol

Segíts a szerkesztőségnek ! Nélküled nincs 444.

A magyar kormánynál sokkal pesszimistábban ítéli meg a magyar gazdaság kilátásait az Európai Bizottság. Most közzétett gazdasági előrejelzésük szerint idén

7 százalékkal is csökkenhet a magyar GDP;

a munkanélküliségi ráta is elérheti a hét százalékot;

az államháztartás hiánya pedig a gdp 5,2 százaléka lesz.

A kormány ezzel szemben 3 százalékos GDP-csökkenéssel, 5,6 százalékos munkanélküliséggel és 3,8 százalékos hiánnyal számol csak. Az államháztartás hiányának különbözetét részben magyarázza, hogy az EB a nagyobb prognosztizált visszaesés miatt alacsonyabb GDP-hez arányosítja az államháztartás várható hiányát.

A Bizottság bírálta a kormány válságkezelő csomagját is. Elemzésük szerint a magyar gazdaság problémáit csak növeli, hogy a járvány a gazdasági ciklus tetőpontján, egy erős növekedési fázis csúcsán érte a magyar gazdaságot, vagyis járvány nélkül is lassult volna az eddigi növekedési ütem. A magyar gazdaság kitettségét növeli, hogy nagyban függ például az autóipartól, amit rendkívül súlyosan érint a járvány miatti keresletcsökkenés. Az "éles recesszión" a kormány "visszafogott fiskális válasza" sem enyhít. Visszafogott fiskális válaszon azt értik, hogy a kormány nem kezdett pénzt pumpálni a gazdaságba, és nem is tervez ilyet. A gazdaságvédelmi intézkedésekre nem új összegeket különítettek el, csupán átcsoportosításokat végeztek a költségvetésben. Új forrást egyedül a bankokra és a kiskereskedelmi vállalkozásokra kivetett különadó jelent - melyből az utóbbi aligha segíti a válság miatt amúgy is nehéz helyzetbe került kiskereskedőket.

A Bizottság emellett kiemelte, hogy a magyar szolgáltatásexport felét a turizmus és a szállítmányozás, a járvány miatt bevezetett utazási korlátozások által különösen sújtott két ágazat adja. A vállalkozásoknak nyújtott támogatások és az ideiglenes munkahelyvédelmi intézkedések is csak korlátozottan képesek enyhíteni a károkat a Bizottság elemzése szerint, ezért is számolnak a munkanélküliség meredek emelkedésével.

Hosszabb távon már nem ennyire pesszimista az előrejelzésük. 2021-ben 6 százalékos magyar növekedéssel, illetve a munkanélküliségi ráta 6 százalékra csökkenésével számolnak. (Via HVG)